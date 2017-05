Timo F. berichtet darin über seine dunkle Vergangenheit in der rechten Szene, derer er sich schon mit vierzehn Jahren beginnt anzuschließen. Er hört Nazi-Lieder, läuft bei gewaltsamen Demonstrationen mit und findet Gefallen an der Anerkennung, die er dadurch von Gleichgesinnten erfährt. Bald gewinnt er Kameraden für militärische Zeltlager, steigt zum Leiter einer rechten Ortsgruppe auf und wirbt voller Begeisterung Gleichaltrige an. Doch als er ins Visier des Staatsschutzes gerät, kommen ihm erste Zweifel, ob dies wirklich der richtige Lebensweg für ihn ist. Mithilfe der AussteigerhilfeRechts wagt er dann den Sprung in ein normales Leben und gerät wieder in die richtige Bahn.

Ein erbitterter Weg durch den Rechtsextremismus

Es wird authentisch der Weg in die politische Radikalisierung dargelegt, gleichzeitig aber auch ein Ausweg aus der rechten Szene hin zu einer demokratischen Lebensweise geboten. Jugendliche der Klasse 7-10 sollen dadurch einen umfassenden Einblick in das Thema „Rechtsextremismus" erhalten und sich mit diesem immer aktueller werdenden Thema eingehend beschäftigen.

Auch dient die Biografie als Hilfsmittel für die Präventionsarbeit, da sich viele Rückschlüsse über rechtsextreme Entwicklungen ziehen lassen. So kann man dem Buch einige Informationen zu typischen Einstiegen, Beweggründen und Gefühlen solcher jungen Menschen entnehmen, die sich der rechten Szene zuwenden. Motive können erkannt und vorgebeugt werden.



Zu dem Buch gibt es außerdem kostenloses Begleitmaterial für Schülerinnen und Schüler sowie Hintergrundberichte und Fachaufsätze für Lehrerinnen und Lehrer.



Zu AussteigerhilfeRechts



AussteigerhilfeRechts ist das niedersächsische Aussteigerprogramm für Angehörige der rechtsextrem orientierten Szene und ist ein Teil des Konzeptes des Landespräventionsrates Niedersachsen zur Vorbeugung des Rechtsextremismus. Erfahrene Sozialpädagogen und -pädagoginnen unterstützen, beraten und helfen Menschen, die es nicht schaffen, alleine aus der rechten Szene auszusteigen.

Katrin Adler, März 2017