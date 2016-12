Nellys Sommerferien in Rumänien stehen wirklich unter keinem guten Stern! Erst erfährt sie, dass ihre Eltern in dieses ihr völlig fremde Land auswandern möchten und dann wird sie auch noch entführt. Die Entführer verschleppen Nelly in ein entlegenes Romadorf, wo sie eine ihr unbekannte Welt entdeckt und Freundschaft mit dem geheimnisvollen Tibi sowie dessen Schwester Roxana schließt. Als die beiden Nelly zur Flucht verhelfen, beginnt eine wilde Verfolgungsjagd durch Transsilvanien. Denn die Entführer, die im Auftrag eines skrupellosen Unternehmers handeln, geben noch lange nicht auf ...

Nelly im Romadorf © INDI Film

Spannung, Komik und rumänische Landschaft

Mut, Freundschaft und fremde Kulturen - darum geht es in dem Familienfilm „Nellys Abenteuer". Die Jugendjury der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) verleiht dem Kinoabenteuer vier von fünf Sternen. „Nellys Abenteuer" sei eine Geschichte mit „viel Spannung, Komik und der Möglichkeit, eine andere Kultur kennenzulernen", heißt es in der Jurybegründung. Der Film weise zwar einige Logiklücken auf, zeige aber viel von der rumänischen Landschaft und punkte mit den vielschichtig gespielten Rollen der Roma. Die jungen Kritiker empfehlen den Kinobesuch für Kinder ab neun Jahren.

Anja Janßen, August 2016