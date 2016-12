Neanderthal Museum reloaded

Auf dem Rundgang trefft ihr auf ganz neue Vorfahren, die nun die Dauerausstellung bevölkern und die eine ganz ungewöhnliche Nähe zulassen. Zum Beispiel erwartet euch schon im ersten Teil eurer Zeitreise eine raumgreifende Holzkonstruktion aus über 300 verschieden großen Dreiecken, die den menschlichen „Stammbusch" darstellt. Darauf stehen lebensgroße Hominine, darunter so berühmte Funde wie „Lucy". Sie erzählen über Audiotext ihre persönlichen Geschichten aus entscheidenden Etappen der Humanevolution. Als Besucher bewegt ihr euch zwischen diesen Figuren und werdet Teil des evolutionären Stammbuschs. Spannend und ein bisschen irritierend sind auch die Begegnungen mit Neanderthalern in modernem Outfit, die deutlich machen, dass wir uns gar nicht so weit voneinander entfernt haben. Und ein weiteres Highlight ist das neue Spiegelkabinett in dem unser Vetter, der Neanderthaler, auf euch wartet. Ihr spiegelt euch vielfach mit ihm gemeinsam - ein schönes Sinnbild für unsere genetische Verwandtschaft.

Forscherwissen leicht gemacht

Die neuen Ausgrabungs- und Labormodelle im ArchäoWunderland illustrieren, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Archäologie und anderen Disziplinen unsere Vergangenheit rekonstruieren. Wir sehen eine große Ausgrabungsfläche sowie eine Höhlengrabung, auf denen fleißig gearbeitet wird und können den Weg eines Knochenfundes durch verschiedene Labore verfolgen.

Wer in den neu gestalteten Forscherboxen stöbert, kann weitere Hintergrundinfos entdecken. Die Boxen erhielten zum Update eine neue Struktur, neue Objekte und vor allem eine spezielle Kinderebene mit spielerischen Elementen und Knochen zum Anfassen. Überhaupt fällt uns beim Rundgang immer wieder auf, wie ernst die Museumsmacher ihr junges Publikum nehmen. Wir stoßen auf spezielle Kinderbuchsen für Kopfhörer mit Erklärungen für die jungen Besucher, es gibt Aktivstationen mit verschiedenen Mitmachangeboten und auch die nicht speziell für Kinder bearbeiteten Infos sind so anschaulich, dass es einfach Spaß macht, sie zu betrachten, zu verstehen und gemeinsam darüber zu philosophieren.

Und das ist auch das erklärte Ziel des Hauses. Es versucht nämlich seit der Gründung vor 20 Jahren die drei Grundfragen des Menschen zu beantworten: Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Nach einem Besuch hier habt ihr sicher ein paar Antworten mehr darauf.

Petra Hoffmann, Oktober 2016