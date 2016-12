Natur und Geschichte

Es ist ein kulturelles Erbe mit einer beeindruckenden Fläche von 100 Hektar inmitten des Nationalparks Eifel: Der „Internationale Platz Vogelsang IP" war einst eine NS-Schulungseinrichtung und ist heute ein bedeutendes Ausstellungs- sowie Bildungszentrum mit zahlreichen kulturellen Veranstaltungen. In der Dauerausstellung „Bestimmung: Herrenmensch - NS Ordensburgen zwischen Faszination und Verbrechen" erfahrt ihr alles über den historischen Ort selbst, die Ausstellung „Wildnis(t)räume" hingegen nimmt das grüne Umfeld in den Blick und befasst sich mit dem einzigen Nationalpark in NRW. Auf dem 48 Meter hohen historischen Turm genießt ihr übrigens eine einzigartige Aussicht.

Anja Janßen, September 2016