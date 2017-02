Die Biologische Station Rhein-Berg ist ein gemeinnütziger Verein, welcher sich für den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzt. Mit zahlreichen Projekten tragen sie zum Schutz der Naturlandschaft und beheimateten Tier- und Pflanzenarten in Rhein-Berg Kreis bei. Außerdem versucht die Biologische Station Menschen aus der Region durch Veranstaltungen wie beispielsweise Geocaching oder Gewässersafaris die Natur näher zu bringen und sie erlebbar zu machen.

Kammerbroich 67

51503 Rösrath

Die Biologische Station Oberberg setzt sich für den Erhalt und die Vermittlung von biologischer Vielfalt ein. Durch Projekte, in denen man die Natur erleben, entdecken und erforschen kann, möchte die Biologische Station Menschen zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur bewegen und ein Bewusstsein für die Bedrohungen der biologischen Vielfalt schaffen.

Rotes Haus, Schloss Homburg 2

51588 Nümbrecht

Erleben, Lernen und Erfahren, Gestalten, Entspannen und Genießen; all das kann man in den Erlebnisräumen von Gut Leidenhausen. Das Erholungsgebiet hat auf einer Fläche von rund 170 Hektar viel Natur, Entspannung und Spaß zu bieten; von der Greifvogelschutzstation bis hinzu dem Naturmuseum „Haus des Waldes" oder dem Wildgehege ist für jeden etwas dabei.

Gut Leidenhausen 1

51147 Köln

©pixabay-couleur

Die Naturschutzstation Leverkusen-Köln setzt sich durch Landschaftspflege und wissenschaftliche Arbeit für den Erhalt der heimischen Natur ein. Der Schwerpunkt der Station in Leverkusen liegt auf dem bedrohten Lebensraum Streuobstwiesen. Durch zahlreiche Projekte zum Mitmachen möchte die Naturschutzstation besonders auf diesen Lebensraum aufmerksam machen.

Talstraße 4

51379 Leverkusen

Wald, Wasser und Wildnis sind im Nationalpark Eifel hautnah erlebbar. Ob auf ausgeschilderten Wanderwegen, spannenden Thementouren oder durch Führungen von Rangern oder Nationalpark-Führern; die Möglichkeiten, das Großschutzgebiet zu erkunden, sind unbegrenzt. Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche Spezialprogramme für Kinder, Familien und Schulklassen, Führungen mit Übersetzung in Gebärdensprache und weitere barrierefreie Angebote.

Mitten im Nationalpark Eifel befindet sich das Nationalpark-Zentrum mit seiner Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume" und informiert damit über die natürliche Vielfalt vor Ort und weltweit.

Ausstellung und Führung "Wildnis(t)räume"

Öffentliche Führung: Mo-Fr 14.00 Uhr; Sa, So, Feiertage 11.00 und 14.00 Uhr; ohne Voranmeldung

Preise: Erw. 10 €, Ermäßigt 6 € (inkl. Ausstellungseintritt und Headset)



Forum Vogelsang IP

Vogelsang 70

53937 Schleiden

Tel. 02444 - 915 74-0

Das NaturGut Ophoven möchte durch gezielte Umweltbildung Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen umweltfreundlichen und sozialverträglichen Lebensstil nahe bringen. Erlebnisprogramme und Veranstaltungen für Schulen und Kindergärten, aber auch für Familien machen Natur in der Stadt erfahrbar und schaffen ein Bewusstsein für vorherrschende Umweltprobleme.

Im Kinder- und Jugendmuseum EnergieStadt des Naturguts wird beispielsweise aufgezeigt, welche Folgen der Klimawandel für unsere Welt hat und wie jeder einzelne für den Schutz des Klimas aktiv werden kann.



Öffnungszeiten

Zugang zum Gelände:Montag bis Sonntag von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Kinder- und Jugendmuseum EnergieStadt und BioBistro

Dienstag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr



Eintrittspreise

Das Gelände des NaturGuts Ophoven mit dem KlimaErlebnisPark ist kostenfrei.

Kinder- und Jugendmuseum EnergieStadt:

Kinder unter 5 Jahren haben freien Eintritt

Kinder ab 5 Jahren 4 €

Erwachsene 6 €

Familienkarte 17 €

©iStock-JonFlobrant

Das Naturparkzentrum Gymnicher Mühle ist der dritte Grüngürtel im Kölner Umland und bietet zahlreiche, spannende Naturerlebnisprogramme für Schulklassen, Kindergärten und Erwachsenengruppen an. Mit einer Falknerei, einem Wassererlebnispark, dem Erftmuseum und zahlreichen Rad- und Wanderwegen kann die Natur rund um die Erft umfassend erkundet und erforscht werden.

Gymnicher Mühle 1

50374 Erftstadt-Gymnich

Das Naturzentrum Eifel in Nettersheim ist ein überregionales Zentrum für Umweltbildung mit Ausstellungen zu Natur und Geschichte. In mehreren musealen Einrichtungen wie dem Haus der Fossilien, dem Bauerngarten oder den Korallenriffaquarien wird die erdgeschichtliche, historische und ökologische Vielfalt der Natur- und Kulturlandschaft Eifel thematisiert und behandelt. Mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot bestehend aus Seminaren, Exkursionen, Familienerlebnissen, Aktivprogrammen für Schulklassen oder verschiedenen Wanderrouten spricht das Naturzentrum eine große Bandbreite an Menschen an und bereitet viel Freude am Erkunden der Natur und Geschichte.



Eintrittspreise

Ausstellungen im Hauptgebäude (Obergeschoss) inkl. Haus der Fossilien:

Erwachsene 2,00 €

Kinder 1,00 €

Familien 4,00 €



Der Eintritt in das Erdgeschoss des Naturzentrums Eifel mit Tourist-Info, Museumsshop, Cafeteria, Römerstraßen-Infozentrum, Korallenriffaquarium, Seminar- und Veranstaltungsräumen, Sanitäranlagen und Wickelraum ist frei.



Öffnungszeiten

Mo-Fr 9-18 Uhr

(1. November bis 30. April bis 16 Uhr)

Sa-So 10-18 Uhr

(1. November bis 30. April bis 16 Uhr)



Urftstr. 2-4

53947 Nettersheim

Tel. 02486 - 12 46

Katrin Adler, Februar 2017