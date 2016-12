Nähwerkstatt

Im Nähraum der Evangelischen Familienbildungsstätte wird Neues genäht oder Altes umgeändert. Samstags gibt es einen Nähworkshop für Kindermoden. Einige Kurse haben Kinderbetreuung.

Tante Astrid

Ein Nähkurs für Schwangere gehört zum Programm des Kölner Seminarhauses Tante Astrid. Der Kurs geht jeweils über zwei Stunden und dauert fünf Wochen. Hinzu kommen spezielle Nähkurse für Kinder. Anmeldung dringend empfohlen!

Mutter- und Kindmoden

Das FamilienForum Köln bietet in der Südstadt, im Agnesviertel und in Deutz Nähkurse von 40 oder 44 Unterrichtsstunden an. Dazu gehört auch ein Kurs mit dem Titel „Mutter- und Kindmoden“.

Nähen mit Baby

In Ehrenfeld bietet die Kostümschneiderin Cordula Paar Nähkurse an, zu denen Babys mitgebracht werden können. Die Kurse dauern

4 x 3 Stunden. In den Ferien können Schulkinder Workshops besuchen.

Design aus Ehrenfeld

Ebenfalls in Ehrenfeld sitzt die Designerin Brigitte Pursch. Sie bietet kompakte Nähkurse von drei bis vier Stunden an. Ihr Motto: Hauptsache bunt!

Nadel und Faden zum Kindergeburtstag

Das Nähkästchen in Dünnwald bietet unterschiedliche Kurse, auch am Wochenende. Das Nähabenteuer als Kindergeburtstag inklusive Muffins und Getränken ist nach Absprache möglich.

Näh dich glücklich!

In Troisdorf hat der Laden aprilkind das Motto: Näh dich glücklich! Die Workshops dauern vier bis acht Stunden. aprilkind garantiert, dass jede(r) beim Nähen fertig wird. Workshops auch für Kinder.

Farbenfroh

Unikat aus der Bonner Südstadt bietet neben Nähkursen auch Kindergeburtstage und Nähmaschinenverleih. Für Näheinsteiger gibt es einen speziellen Grundlagenkurs. Darin lernen die Teilnehmer/innen auch, bei der Nähmaschine den Faden richtig einzufädeln.

Nähen nicht nur zu Karneval

Das Nähkontor in der Bonner Innenstadt legt einen seiner Schwerpunkte auf das Gestalten eigener Karnevalskostüme. Darüber hinaus gibt es das ganze Jahr über Nähkurse für Kinder und Erwachsene.

Das Taufkleid – selbst genäht

Die Nähkurse der Katholischen Familienbildungsstätte Bonn haben zum Teil besondere Themen wie das Taufkleid oder Patchwork. Auch ein Strick-Workshop, in dem Handschuhe gestrickt werden, steht auf dem Programm.

Ursula Katthöfer, April 2015