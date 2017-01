Nähen lernen

1. Nähcafé Roter Faden



In dem kleinen Nähcafé Roter Faden am Leipziger Platz in Köln-Nippes findet ihr Unterstützung bei euren Näh-Projekten. Einfach innerhalb der Öffnungszeiten oder zum Wunschtermin vorbeikommen. Hier warten gut ausgestattete Näh-Plätze und fachliche Anleitung. Daneben gibt es feste Kurse und auch Kindergeburtstage können gefeiert werden!

Blücherstraße 19

50733 Köln

Telefon 0221 – 977 56 340

2. Cordula Paar



In Ehrenfeld bietet die Kostümschneiderin Cordula Paar Nähkurse an, zu denen Babys mitgebracht werden können. Die Kurse dauern 4 x 3 Stunden. In den Ferien können Schulkinder Workshops besuchen.

Subbelrather Str. 454

50825 Köln

Tel. 0221 – 510 62 72

3. Tante Astrid

Ein Nähkurs für Schwangere gehört zum Programm des Kölner Seminarhauses Tante Astrid. Der Kurs geht jeweils über zwei Stunden und dauert fünf Wochen. Hinzu kommen spezielle Nähkurse für Kinder. Anmeldung dringend empfohlen!

Aachener Strasse 48

50674 Köln

Tel. 0221 – 222 00 210

4. Nähkontor



Das Nähkontor in der Bonner Innenstadt legt einen seiner Schwerpunkte auf das Gestalten eigener Karnevalskostüme. Darüber hinaus gibt es das ganze Jahr über Nähkurse für Kinder und Erwachsene.

Friedrichstr. 34

53111 Bonn

Tel. 0228 – 9 29 75 15

5. Unikat



Unikat aus der Bonner Südstadt bietet neben Nähkursen auch Kindergeburtstage und Nähmaschinenverleih. Für Näheinsteiger gibt es einen speziellen Grundlagenkurs. Darin lernen die Teilnehmer/innen auch, bei der Nähmaschine den Faden richtig einzufädeln.

Bonner Talweg 148

53113 Bonn

Tel. 0228 – 18 08 85 66

Ursula Katthöfer, April 2015