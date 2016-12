Nachhaltiges Weihnachten

Weihnachten kommt schneller als man denkt. Das wissen nicht nur Weihnachtsmänner und Wichtel, sondern auch Journalisten. Viele Redaktionen planen, schreiben und konzipieren bereits die Weihnachtsausgaben. Daher kommen hier die WWF-Tipps für ein nachhaltiges Weihnachtsfest.

Oh Tannenbaum!

25 Millionen Weihnachtsbäume kaufen die Deutschen jedes Jahr. Die meisten dieser Bäume stammen aus ökologisch bedenklichen Monokulturen und wurden mit Chemikalien behandelt. Das ist schlecht für die Umwelt und den Menschen. Der WWF empfiehlt daher den Kauf eines heimischen Baumes mit FSC- Siegel. Diese Bäume kommen aus naturverträglicher Waldwirtschaft und eben nicht aus Monokulturen. Sie wurden auch nicht mit Pestiziden und Düngemittel behandelt. Inzwischen gibt es außerdem auch Weihnachtsbäume mit einem Bio-Label. Ein wirklich grüner Weihnachtsbaum ist ein deutliches Zeichen für den Umweltschutz – und verbannt zugleich Gifte aus dem eigenen Wohnzimmer.

Keule, Brust und Braten

In der Adventszeit und an den Festtagen ist der Tisch oft reich gedeckt mit besonderen Leckereien. Gerade deshalb sollte bei Keule, Brust und Braten auf hochwertiges und nachhaltiger produziertes Fleisch geachtet werden. Rinder, Schweine und Geflügel aus konventioneller Mast werden meist mit gentechnisch-verändertem Soja aus Monokulturen gefüttert und die Haltungsformen entsprechen nicht den Erwartungen der Verbraucher. Auch das QS-Siegel erfüllt nur minimalste Anforderungen an die Tierhaltung und keine ökologischen Nachhaltigkeitskriterien. Wegen hoher CO2-Emissionen wird von importierter „Flug- oder Schiffware“ abgeraten, wie Schafs- oder Hirschfleisch aus Neuseeland.

Als insgesamt empfehlenswert werden Bio- oder Neuland-Produkte sowie Weidefleisch eingestuft.Wild aus europäischen Wäldern ist ebenfalls eine gute Wahl. Auch für die in der Weihnachtszeit beliebten Gänse, Puten und Enten gilt übrigens: Tiere aus Bio-Haltungen leben mehr als doppelt so lang wie in der konventionellen Mast. Auch die ökologischen Auswirkungen sind geringer. Den kompletten WWF-Einkaufsratgeber Fleisch im Pocket-Format zum Download www.wwf.de/fleisch-ratgeber.

Welchen Fisch zum Fest?

Wer auch der Meeresumwelt ein Geschenk machen möchte, achtet beim Kauf von Fischprodukten auf Bio- und Umweltsiegel. Für Fisch aus Zuchten sind dies die Siegel von Bioland und Naturland sowie vom ASC (Aquaculture Stewardship Council) bei Verwendung gentechnikfreier Futtermittel. Bei Wildfisch gibt das MSC-Siegel einen Hinweis auf nachhaltige Fischerei.



Bei vielen „Edelfischen“ rät der WWF vom Verzehr ab: Schwertfisch und Roter Snapper stehen unter hohem Fischereidruck, außerdem enden beim Fang oft auch Meeresschildkröten und Delfine als Beifang an Langleinen und Treibnetzen. Ähnliche Probleme prägen die Fischerei auf Gelbflossenthunfisch, hier bieten jedoch Herkunft und Fangmethode eine gute Orientierung: Angelrute und Handleine sind traditionelle umweltverträgliche Fangarten, mit denen Fische einzeln gefangen werden und andere Meerestiere, wie Meeresschildkröten und Haie, verschont bleiben. Bei dem an Weihnachten besonders beliebten Lachs gilt: entweder aus Bio-Zucht oder mit dem MSC-Siegel.

Den kompletten WWF-Ratgeber Fisch gibt es auch als kostenfreie App.

Leckeres aus der Weihnachtsbackstube

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit. Achten Sie beim Einkaufen der Zutaten auf Bio-Produkte aus ökologischer Landwirtschaft oder bevorzugen Sie regionale Produkte. Dafür werden Transportwege gespart und so deutlich weniger Treibhausgase ausgestoßen.

Beim Kauf der Eier ist das Bio-Label oder die Ziffer 0 ausschlaggebend. Diese Eier stehen für eine ökologische Erzeugung und müssen EU-weit ganz besondere Anforderungen erfüllen. Die Tiere werden mit Futter gefüttert, das überwiegend aus ökologischem Anbau stammt. Die Hennen haben neben Auslauf auch Tageslicht in den Ställen und Hähne in ihren Gruppen.

Süße Leckereien aus dem Supermarkt

Wer nicht selbst backt, der sollte bei Marzipan und Plätzchen einen Blick auf die Zutatenliste werfen. Oftmals findet sich in den Süßwaren auch das ökologisch kritische Palmöl. Angebaut wird die Ölpalme heute hauptsächlich in Südostasien. Seit 1990 hat sich die Fläche für Ölpalmen weltweit verdoppelt, in Indonesien sogar verzehnfacht. Palmölplantagen bedecken weltweit inzwischen zwölf Millionen Hektar Fläche. Das ist etwa ein Drittel der Bundesrepublik Deutschland. Die riesigen Monokulturen bedrohen die biologische Vielfalt und durch die Umweltzerstörung wird der Klimawandel befeuert.

Die Palmöl-Produktion muss daher anders werden, als sie heute größtenteils ist – nämlich ökologisch, ökonomisch und sozial verträglich. Einen Mindeststandard bietet der Runde Tisch für Palmöl (RSPO) und dessen Siegel sich auch auf den entsprechenden Produkten findet. Eine bessere Wahl stellt ebenfalls Palmöl aus ökologischer Produktion dar, das in der Regel bei Bio-Ware verwendet wird.

Hübsch verpackt



Greifen Sie bei Geschenkpapier und Grußkarten auf Produkte mit dem Gütesiegel des Forest Stewardship Council (FSC) oder verwenden Sie Recyclingpapier mit dem Blauen Engel. Wer Geschenke pfiffig einpacken und zugleich die Müllberge senken will kann aus der Verpackung auch gleich ein zusätzliches Geschenk machen. Das Buch oder die CD etwa mit einem schönen Seidenschal umwickeln oder mit nützlichen Hand- oder Geschirrtüchern. Eine weitere umweltschonende Alternative ist Zeitungs- und Zeitschriftenpapier.

World Wide Fund For Nature (WWF), September 2015