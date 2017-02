Museum mit Baby

BABY-ART-CONNECTION

Die Bundeskunsthalle lädt ein. Für Eltern mit Baby bietet die Bundeskunsthalle unter dem Titel „Baby-Art-Connection“ regelmäßig Führungen an. Die Termine dauern eineinhalb Stunden und finden mittwochvormittags statt. Zusammen mit einem Kunsthistoriker erkunden die Eltern eine aktuelle Ausstellung. Im März steht an vier Terminen die Sonderschau „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ auf dem Programm. Vom Aufbruch der Menschheit in die Zivilisation bis hin zur Gegenwart – die Besucher durchlaufen 100.000 Jahre Kulturgeschichte und betrachten Ausstellungsstücke aus der Sammlung des Israel Museums Jerusalem. Am 29. März dreht sich die Babyführung um die neue Sonderausstellung „Kunst und Kapital“ der Fotografin Katharina Sieverding.

Info: Kunst- und Ausstellungshalle der BRD, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn, Tel. 0228 – 91 71-200

Nächste Termine: 1./8./15./22./29.3., 10.15–11.45 Uhr

VON MUNCH BIS WARHOL

Museum Ludwig und das Wallraf. In Köln veranstalten die „familie&kunstfreunde“ jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat abwechselnd im Museum Ludwig und im Wallraf-Richartz- Museum Führungen mit Baby. Kunstexperten bringen den Teilnehmern in themenbezogenen Führungen die aktuellen Highlights der beiden großen Kölner Museen nahe. Anschließend wartet auf die Besucher eine Kaffeepause. Am 1. März geht es unter dem Titel „Munch – Der letzte Schrei“ durch das Wallraf. Mit Andy Warhol setzen sich die Eltern am 15. März im Museum Ludwig auseinander. Auch für Familien mit Kindern bis sechs Jahre stehen Angebote auf dem Programm der Kunstfreunde.

Nächste Termine: 1.3. (Wallraf-Richartz-Museum), 15.3. (Museum Ludwig), jeweils 11 Uhr

WELTMUSIK FÜR BABYS

Konzert im Rautenstrauch-Joest. Am 25. März lädt das Rautenstrauch-Joest-Museum zum Morgenkonzert für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis zu zwei Jahren ein. Auf dem Programm stehen „Wiegenlieder aus aller Welt“ von Agnes Erkens, Sängerin für klassischen Liedgesang, Alte Musik und Ethnischen Gesang. Mit dabei sind außerdem Adnana Schanan – die Musikerin beherrscht die orientalische Längsflöte – sowie Erdal Aslan mit der Türkischen Laute. Die Besucher sollen Decken und Krabbelunterlagen mitbringen. Im Museum sind bewachte „Parkplätze“ für Kinderwagen vorhanden.

Info: Rautenstrauch-Joest-Museum, Cäcilienstr. 29–33, 50667 Köln, Tel. 0221 – 221-313 56

Nächster Termin: 25.3., 10.30 Uhr

RUND UMS STILLLEBEN

Das LVR-LandesMuseum Bonn. Kunsthistorikerin Judith Graefe führt Eltern mit Baby durch das LVR-LandesMuseum Bonn. Hier erleben Mütter und Väter gemeinsam mit ihrem Baby einen geselligen Ausstellungbesuch in einer kleinen Gruppe. Ob im Kinderwagen oder im Tragetuch, schlafend oder wach, werden die Babys mit auf den Rundgang genommen. Ein reservierter Raum steht während der Zeit als Rückzugsort zur Verfügung. Die Führung endet im Museumscafé Delikart, wo in lockerer Runde bei Getränken und Snacks über die Eindrücke gesprochen werden kann. Im März dreht sich die Baby-Führung um das Thema Stillleben.

Info: LVR-LandesMuseum Bonn, Colmantstr. 14–16, 53115 Bonn, Tel. 0228 - 20 70-0

Nächster Termin: 17.3., 10.15–11.45 Uhr

©iStock-Andrew Branch Im März dreht sich im LVR-Landesmuseum Bonn alles um´s Stillen

BABYS INS BERGISCHE

Willkommen in der Villa Zanders. Das Kunstmuseum Villa Zanders in Bergisch Gladbach lädt an jedem ersten Mittwochvormittag des Monats Mütter und Väter mit Kindern von null bis ein Jahren ein, gemeinsam Kunst anzusehen. Weinen, Wickeln oder Stillen sind kein Problem, denn die Eltern haben das Museum ganz für sich alleine. Die Besucher entdecken in dem Ausstellungshaus Kunst von der Romantik bis zur Gegenwart. Nach der Führung bietet das Museum noch eine Kaffeepause an. Bei dem nächsten Termin am 1. März wird es um Johann Wilhelm Lindlar und die Düsseldorfer Malerschule des 19. Jahrhunderts gehen. Dieses Jahr feiert die Villa Zanders übrigens 25-jährigen Geburtstag und erstrahlt ab dem 10. März frisch renoviert in neuem Glanz.

Info: Kunstmuseum Villa Zanders, Konrad-Adenauer-Platz 8, 51465 Bergisch Gladbach

Nächster Termin: 1.3., 10.30–12 Uhr, Anmeldung über die Kath. Familienbildungsstätte Bergisch Gladbach, Tel. 02202 – 93 63 90, info@bildungsforum-gladbach.de