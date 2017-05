Über Umweltbildungsstätten und Touristeninformationen verteilt der Bund von Juni bis September die kostenfreien Stoffbeutel mit Becherlupe, Kescher und Forschungsanleitung, um bei Kindern das Interesse an Meeren und Ozeanen zu fördern. Diese stehen nämlich im Zentrum des aktuellen Wissenschaftsjahrs – eine bundesweite Initiative, die jedes Jahr ein anderes wissenschaftliches Thema in den Fokus der Öffentlichkeit stellt.



Wer mit einem mobilen Küstenlabor in den Strandurlaub fahren möchte, sollte bei unserem Gewinnspiel mitmachen!

Wir verlosen fünf Küstenlabore. Schickt bis zum 29. Juni 2017 eine E-Mail mit dem Betreff „Küstenlabor" an gewinnspiel@kaenguru-online.de.