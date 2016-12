Mobil in der Stadt

Der Radverkehr in Köln nimmt von Jahr zu Jahr zu. Das belegen die fünf Zählstellen, die zum Beispiel an der Deutzer Brücke und an der Bonner Straße in den Boden eingelassen sind und mit denen die Stadt Köln die Radverkehrsströme misst.

Gleichzeitig sind die Kölner mit dem Zustand der Radwege, den Ampelschaltungen und der Sicherheit für Radfahrer unzufrieden. Beim Städte-Ranking des ADFC-Fahrradklimatests 2012 belegt Köln den 31. von 38 Plätzen und landet deutlich hinter Frankfurt (Rang 9), München (11) und Berlin (24).

Besonders ärgerlich: die Ampelschaltungen

„Das ist für Köln ein schlechtes Ergebnis“, wertet Sven Bersch, Vorsitzender des Kölner Fahrrad Netzwerks e.V. Radfahrer spüren das Tag für Tag. Etwa, wenn sie auf der Deutzer Seite der Hohenzollernbrücke ihr Rad die Treppe herunterschleppen. Eine Rampe? Fehlanzeige. Oder wenn sie auf dem Roncalliplatz von einem Polizisten gestoppt werden, weil dort Radfahren verboten ist, während gleichzeitig ein Gast mit dem Auto beim Dom-Hotel vorfahren darf.

Besonders ärgerlich: die Ampelschaltungen. „Radfahrer müssen teilweise zwei Minuten warten, bis sie Grün bekommen“, erzählt Sven Bersch. „Die Ampelanlagen sind vollkommen veraltet.“ Das macht die Radler zu Rallyefahrern. „Auf der Subbelrather Straße muss man enorm schnell sein, um nicht dauernd an einer roten Ampel zu stehen“, erzählt Peter Möhrke aus Bickendorf. Sein 18-jähriger Sohn Jakob widerspricht. „Auf der Subbelrather? Da hast du immer Rot.“

Fahrradanhänger als Familienkutsche

Trotz aller Hindernisse hat die sechsköpfige Patchworkfamilie von Peter Möhrke und Hilde Stapper bewiesen, dass auch Familien ohne Auto in Köln sehr mobil sein können. Die Kinder sind mit dem Fahrrad aufgewachsen. „Mein erstes Verkehrsmittel war ein Laufrad“, erzählt der 13-jährige Justus ungerührt. Leben ohne Auto? „Normal.“

Stimmung kommt auf, als die Familie sich an die Abenteuer mit dem Fahrradanhänger erinnert. „Sechs Kinder habe ich damit von der Schule abgeholt. Die hatten einen Riesenspaß“, erzählt Peter Möhrke. „Manchmal haben sogar alle drin gesessen und ich bin gefahren.“

Möglich ist das Leben ohne Auto dank Kölns verdichteter Infrastruktur. Kindergarten und Schulen sind gut erreichbar, der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut. „Zur Arbeit brauche ich mit der KVB genauso lang wie mit dem Rad, 10 bis 15 Minuten“, sagt Peter Möhrke.

„Gruselig wird es erst über die Kölner Stadtgrenzen hinaus“, meint Hilde Stapper, die sich mit Schaudern an die Fahrten zur Oma in Troisdorf erinnert. „Die Anschlüsse waren katastrophal aufeinander abgestimmt. Oft habe ich mit den Kindern im Regen gestanden. Das Bahnhofsgebäude war abgeschlossen.“

Wettbewerb Radschnellweg

Um das zügige Radfahren auszubauen, hat das Land NRW einen Planungswettbewerb für Radschnellwege ausgerufen. Bis Juli 2013 können die Städte sich um Fördergeld bewerben. Gewünscht sind Ideen für innerorts beleuchtete Radschnellwege mit getrennten Fahrspuren, auf denen sich weder Autos noch Fußgänger bewegen. Die Radschnellwege sollen möglichst wenige Ampeln haben und über andere Radwege gut erreichbar sein.

Die Stadt Köln nimmt gemeinsam mit der Stadt Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Rhein-Erft-Kreis teil. „Zur Zeit prüfen wir, welche Route von den Radfahrern am besten angenommen wird“, sagt Angela Stolte-Neumann, Leiterin der Planungsabteilung im Amt für Straßen- und Verkehrstechnik der Stadt Köln. „Es ist noch offen, ob wir uns mit einer Nord-Süd-Verbindung oder einer Route Richtung Westen bewerben.“

Radfahrer Peter Möhrke findet die Idee des Radschnellwegs nicht überzeugend. „Mir wäre es lieber, überall ordentliche Radwege mit abgesenkten Bordsteinen zu haben“, sagt er. Außerdem ziehe sich so ein Bau sicher in die Länge: „Bis es den Radschnellweg gibt, gehe ich am Rollator.“

Ursula Katthöfer, April 2013