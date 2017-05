MINT-Angebote in den Ferien

Was Yutian an ihrem Besuch in der Prothesenwerkstatt der Uniklinik Köln besonders gut gefallen hat, war die Tatsache, dass sie mit hochmodernen Laborgeräten experimentieren durfte. Im Rahmen eines Ferienworkshops hat die Schülerin zusammen mit anderen Jugendlichen diesen außergewöhnlichen Arbeitsplatz besucht, um in die Möglichkeiten modernster Technologien abzutauchen.

Praxis, Praxis, Praxis

Die „Expedition Medizintechnik“ ist eine Ferienaktion des zdi-Zentrums Köln, dessen Angebote bis auf eine Verpflegungspauschale alle kostenfrei sind. Das Zentrum ist Teil der Landesinitiative des Wissenschaftsministeriums „zdi = Zukunft durch Innovation“ und bietet für Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zwölf mehrtägige Ausflüge, Erlebnistage, Praxisprojekte und andere Angebote zur Berufs- und Studienorientierung im MINT-Bereich an. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – Fächer, die laut MINT-Nachwuchsbarometer unter deutschen Schülern ein schlechtes Image haben. Das spüren nicht nur Ausbildungsbetriebe, es gibt auch immer weniger Lehrkräfte für diese Fachbereiche.

Ferienangebote sind eine gute Gelegenheit, um die vermeintlich trockenen Fächer von einer ganz neuen Seite zu erleben. „Unsere Angebote zeichnet ein hoher Praxisanteil aus“, betont Vanessa Winkler, Mitarbeiterin des zdi-Zentrums Köln. Den Praxispart der jeweiligen Veranstaltungen decken verschiedene Projektpartner ab. Ob Einblicke in die Metalltechnik bei einem Automobilkonzern oder ein Besuch im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Spannung, Spiel und Spaß stehen im Mittelpunkt. Ebenso geht es immer um den Bezug zum echten Leben und zur Berufswelt: Wofür braucht die Menschheit Mathe und Physik? Was kann ich damit später beruflich anfangen?

Das motiviert: Wahlfreiheit und keine Noten

Ein weiteres Beispiel für eine solche Verzahnung von Theorie und Praxis ist die JuniorUni der Universität zu Köln. Aufhänger für einen der vergangenen Workshops waren organische Leuchtdioden, die unter anderem im Mittelpunkt von Forschungsprojekten zu falt- und rollbaren Smartphones stehen. Das hat schon einen Hauch von Science-Fiction und kommt gut an bei Schülern. In den Sommerferien dürfen interessierte Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren an der JuniorUni zwischen verschiedenen kostenfreien Angeboten wählen. Leiter Alexander Thill sieht in der Wahlfreiheit einen Grund, warum das Lernen hier so gut ankommt. Außerdem läuft alles so ganz anders ab als in der Schule: Es herrscht kein Notendruck, anfassen und ausprobieren sind strengstens erlaubt.

Macht Spaß: Selbstständig arbeiten

So auch bei den Ferienworkshops des Deutschen Museums Bonn, die schon ab einem Alter von sieben Jahren starten. Von Radio bis Mikrocomputer – hier tüfteln Kinder an eigenen Bauprojekten aus den Bereichen Forschung und Technik. Darüber hinaus gibt es Angebote zu Biologie oder Bionik und in der „Experimentierküche“ lässt sich Alltagschemie hautnah erleben. „Hier dürfen Schüler selbstständig arbeiten und Versuche in kleinen Gruppen durchführen“, betont Dr. Kirsten Bohnen, Leiterin der Abteilung Bildung, als sie den Unterschied zum konventionellen Unterricht erklärt.

Lernen in den Ferien kann somit eine willkommene Abwechslung zur Schule sein. Und das Beste daran ist: Eigentlich fühlt es sich gar nicht wie Lernen an.

Anja Janßen, Mai 2017