Mini Maker Faire Köln

Aus der Bibliothek wird eine Messe für Maker und ihre Projekte: Auf der Mini Maker Faire gibt es im November auf jeder Etage Roboter, Upcycling, Steampunk, 3D-Druck, Quadrocopter, Wearables, Crafting und mehr zu bestaunen. Die Ideen sind bunt, vielfältig und eventuell auch einmal laut. Der Eintritt ist kostenlos und für die Verpflegung sorgen mehrere Food Trucks.

Maker Space für Groß und Klein



Die Mini Maker Faire ist jedoch nicht der erste Ausflug der Stadtbibliothek in die Maker-Szene. Seit über drei Jahren unterhält die Bibliothek einen eigenen Maker Space, in dem Interessierte zur Selbstverwirklichung an Hard- und Software ermuntert werden. Begleitet wird das Ganze von Workshops, die es übrigens nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder gibt.

Robin Schröder, September 2016