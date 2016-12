Michelangelo mal anders

Vier Jahre seines Lebens hat Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle in Rom auf einem Gerüst verbracht, um der Nachwelt einen der größten Kunstschätze der Welt zu hinterlassen. Wer diesen Ort schon einmal besucht hat, weiß um die unglaubliche Freskenmalerei des Künstlers. Wem dies bisher nicht vergönnt war, der kann ab dem 17. Juni die Meisterwerke der Sixtinischen Kapelle in Form von Reproduktionen im Odysseum Köln bewundern.

Auf dem Gerüst steht diesmal der Besucher

Von der Erschaffung Adams bis hin zum Jüngsten Gericht haben die Macher der Ausstellung eine Szenerie erschaffen, um dem Besucher einen „anderen Blick“ zu ermöglichen. Die Ausstellung „Der andere Blick“ kehrt die Situation nämlich um: Auf dem Gerüst steht diesmal der Besucher. Der Blick richtet sich dabei nicht nach oben, in 22 Meter Höhe, wie beim Besuch der Sixtinischen Kapelle, sondern nach unten.

Die Erschaffung Adams / canStockPhoto © savcoco

In nahezu originalgetreuer Größe werden die Deckenfresken wortwörtlich auf die Erde geholt. Die Ausstellung wird im Odysseum Köln auf rund 1.200 Quadratmetern präsentiert. Im ersten Bereich befindet sich eine Auswahl an Wand-Gemälden. Im zweiten Teil blickt der Besucher von einer speziellen Gerüst-Konstruktion aus knapp zwei Metern Höhe auf die am Boden angebrachten, reproduzierten Fresken.

Anja Tischer, Juni 2016