Melusine – Die Rheinnixe

Der Sänger Severin heiratet die wunderschöne Melusine, muss aber versprechen, sie nie bei ihrem Bad zu beobachten. Dort nimmt sie nämlich ihre wahre Gestalt an: Melusine ist eine Fee, genauer gesagt, eine Wasserfee mit einem Schlangenkörper. Die magische Melusine verhilft Severin zu Ruhm und Erfolg im Sängerwettstreit von Köln. Von seinen neidischen Mitbürgern angestachelt, bricht er seinen Schwur und Melusine entgleitet ihm tragisch in den Rhein.

Klassische, moderne und jazzige Klänge sowie Karnevalsschlager

Seit dem 12. Jahrhundert existieren verschiedene Erzählungen der „schönen Melusina”, die es als Vorbild für Wassernixen bis ins Hollywood-Kino geschafft haben. Dr. Matthias Burchardt, Akademischer Rat an der Universität Köln, bezog den Stoff auf die Stadt Köln und Komponist Peter Land schrieb nun extra für den KölnerKinderUniChor Ensembles, Lieder und Arien, die von klassischen, modernen und jazzigen Klängen bis zum Kölner Karnevalsschlager reichen. So entstand eine erfrischende und philosophische Geschichte für Kinder ab 6 Jahren, die am 14. November uraufgeführt wird. Alle Solopartien werden von Kindern des Chores gesungen und gesprochen.

Petra Hoffmann, Oktober 2015