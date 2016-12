Der Emons-Verlag startet mit „Mein Kölner ABC“ seine regionale Bilderbuchreihe. In 26 bunten und kindgerechten Zeichnungen lernen nun schon die Kleinsten das schöne Köln und ihr „Veedel“ kennen. Es gibt in dem von der spanischen Illustratorin Elena Rosa Gil liebevoll illustriertem Papp-Kinderbuch viel zu entdecken. Verschiedene Orte, Begriffe und geläufige kölsche Ausdrücke wie „Bützje“ und „Nüggel“ werden in leicht verständlichen und lustigen Bildern vorgestellt.

Von Alaaf bis Zoch - alles, was kleine Kölner wissen müssen

Natürlich kommt auch die fünfte Jahreszeit, der Karneval, dabei nicht zu kurz. „Kamelle“ und „Zoch“ sind schließlich wichtige Grundbegriffe, die jedes Kölner Kind kennen muss. Ganz nebenbei lernen die „Pänz“ so auf spielerische Art und Weise auch das ABC kennen. Von „Alaaf“ bis „Zoch“ ist alles dabei, was man über Köln wissen muss und auch die Großen werden beim Durchblättern ihren Spaß haben und das eine oder andere noch dazulernen können.

Stefanie Groß, Oktober 2016