Mehr als ein normaler Kindergarten

Als Anna vor zweieinhalb Jahren für ihren Sohn Nils einen Kita- Platz suchte, spielte ihr der Zufall in die Hände. In einem Babykurs lernte sie Miriam kennen, die Mitglied in einer Elterninitiative ist. Dass Nils die kleine Kita heute besucht und dort aufblüht, verdanken seine Eltern diesem Kontakt.

Elterninitiativen sind kleine Kindergärten und Horte, die Eltern alleine oder zusammen mit Erziehern verwalten. In Deutschland gibt es rund 7.000 solcher Initiativen mit über 200.000 Kindern. Die ersten Elterninitiativen wurzeln in der 1968er-Bewegung. Eltern, die sich gegen autoritäre Erziehungsmethoden wandten und nach alternativen Formen der Betreuung suchten, mieteten alte Ladenlokale an, die umgangssprachlich „Kinderläden“ genannt wurden. In den darauf folgenden Jahrzehnten gründeten sich immer mehr Elterninitiativen. Sie beeinflussten die Alternativbewegung in der Frühpädagogik – und vergrößerten das Angebot an Betreuungsplätzen.

Anna brauchte dringend einen Platz für Nils, denn sie wollte nach einem Jahr wieder in ihren Beruf als Ärztin zurückkehren. Also griff sie nach dem Strohhalm, der sich bot und nahm an einem „Casting“ in der Elterninitiative teil. „An dem Abend gab es fünf Termine mit fünf Elternpaaren, die sich vorgestellt haben“, erzählt Anna. „Ich war total aufgeregt. Mein Mann war auf Geschäftsreise, ich war als einzige alleine da. Das wird nichts, dachte ich.“ Doch Nils hatte Glück und bekam einen von zwei Plätzen.

Verwaltungsarbeit, Küchendienst, gemeinsame Fahrten

Die Kita ist ein eingetragener Verein. Nils Eltern sind jetzt Mitglied und tragen zusammen mit den anderen Eltern Verantwortung für die Kita. Vorstandsarbeit, Verwaltungsarbeit, Haushalts-, Küchen- und Hofdienste – die Mitglieder teilen sich viele Aufgaben. Anna kümmert sich alle zwei Wochen um die Wäsche, die in der Kita anfällt, ihr Mann ist im Hausmeisterteam. Die Eltern organisieren gemeinsame Ausflüge und einmal pro Jahr eine Wochenendfahrt. „Jetzt aus Sicht als Mitglied der Elterninitiative kann ich das mit dem Casting gut verstehen“, sagt Anna. Denn man arbeitet eng als Team zusammen, die Eltern müssen bereit sein, sich über Jahre zu engagieren.

Durch die ehrenamtliche Arbeit lernen Anna und ihr Mann die anderen Eltern kennen und schätzen. „Ich habe schon Kinder mitgenommen, wenn andere Eltern einen Engpass hatten und umgekehrt ist Nils bei anderen mitgegangen“, erzählt Anna. Außerdem bekommt sie mehr mit von Nils Alltag in der Kita. In Elterninitiativen können Eltern das Kita-Leben mitgestalten – das geht schon bei der Qualität des Essens los. Da die Kitas weniger öffentliche Mittel erhalten als reguläre, sind sie meist teurer. Nils Eltern zahlen den städtischen Beitrag plus 60 Euro Essensgeld und 60 Euro Vereinsbeitrag. Doch das zahlen sie gerne. Für sie war die Elterninitiative wie für so viele andere Eltern die Lösung, um beruhigt ins Berufsleben zurückzukehren.

Anja Janßen, Februar 2017