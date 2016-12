Pünktlich zum Weihnachtsfest bringt der Lingen-Verlag ein neues Bilderbuch heraus, das kleinen und großen Lesern die beschwerliche Reise von Maria und Josef nach Bethlehem und die Geburt des Jesuskinds nahebringt.

Die Weihnachtsgeschichte gefaltet



Mieke van Hooft, niederländische Schriftstellerin zahlreicher Kinderbücher, erzählt in „Maria bekommt ein Kind“ die klassische Weihnachtsgeschichte in stimmungsvollen Reimen. Die Leser werden in 12 schön bebilderten Szenen durch die kalte Nacht bis hin zum Stall mitgenommen, wo das Jesuskind zwischen Ochs und Esel geboren wird und den hohen Besuch der Heiligen Drei Könige erfährt. Das Besondere des Buchs sind die Bilder, die nicht gezeichnet, sondern von der niederländischen Illustratorin Lonneke Leever kunstvoll gefaltet wurden. Damit sticht das Buch aus der Masse heraus und lädt zum intensiven Betrachten seiner Bilder ein.

Kleine Künstler gefragt



Eine Bastelanleitung am Ende des Buchs bietet kleinen und großen Künstlern nach dem Lesen die Gelegenheit eine eigene kleine Krippe zu basteln. Maria, Josef, das Jesuskind, die Stallbewohner und natürlich auch die Heiligen Drei Könige – mithilfe von Schablonen und der ausführlichen Anleitung ist die Falt- und Basteltechnik ganz schnell erlernt. Ein weihnachtlicher Lese- und Bastelspaß für Groß und Klein und eine wunderbare Krippendekoration für zu Hause. Nun kann Weihnachten kommen.

Stefanie Groß, November 2016