Märkte, Märkte, Märkte!

Schöner Shoppen - hier eine Auswahl unserer Lieblingsflohmärkte - nicht nur für Kinderkram!



Flohmarkt in der Rheinaue

Jeden dritten Samstag im Monat gibt es die Möglichkeit, die weitläufigen Wiesen der Rheinaue entlang zu spazieren und auf einem der größten Flohmärkte Deutschlands auf Schnäppchenjagd zu gehen. Von 8 bis 18 Uhr kann hier Trödel aller Art gekauft und verkauft werden.

Termine: 22.April, 20. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 19. August, 16. September, 21. Oktober



Kinderflohmarkt im Jugendpark

Im Kölner Jugendpark können Kinder mit Unterstützung der Eltern ihre nicht mehr benötigten Spiele, Bücher, Comics, Klamotten und weitere Kindersachen verkaufen oder tauschen. Die Verkaufszeit ist von 11 bis 15.30 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, jedes Kind bekommt einen Stand.

Termine: 21. Mai, 25. Juni, 24. September, 15. Oktober

Kölner Hofflohmärkte

Zwischen Juni und September ist es wieder soweit: Die Kölner Viertel gehen vor die Tür und verwandeln den eigenen Hof oder Garten in einen Trödelplatz. Am 9. September ist Ehrenfeld an der Reihe und wir KÄNGURUs sind wie schon im letzten Jahr wieder mit vollem Einsatz dabei.

Flohmarkt Alte Feuerwache

Im Innenhof der alten Feuerwache in Nippes findet monatlich ein kleiner Flohmarkt statt, bei dem Familien ihre Habseligkeiten für einen kleinen Preis verkaufen. Wer eine Verschnaufspause vom ganzen Stöbern und Entdecken braucht, der kann sich mit selbstgemachtem Kuchen und frischem Kaffee stärken.

Termine: 09. April, 14. Mai, 27. Mai, 11. Juni, 24. Juni, 09. Juli, 22. Juli. 27. August, 10. September, 23. September, 15. Oktober



Kinder- und Familienflohmarkt im "Tante Astrid"

Im "Tante Astrid" findet wieder der Kinder- und Familienflohmarkt statt! Dort könnt ihr in gemütlicher Atmosphäre nach Baby- und Kindersachen stöbern. Bei Kaffee und Kuchen und herzhaften Snacks könnt Ihr tolle Schnäppchen machen oder eure eigenen Sachen verkaufen.

Termine: 9. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 30. Juli, 3. September, 8. Oktober, 5. November, 3. Dezember



Flohmarktmap

Ihr könnt gar nicht genug von Flohmärkten bekommen? Dann greift zur praktischen Flohmarktmap von Locafox! Sie zeigt euch nicht nur die Linien der KVB, sondern auch die nächstliegenden Trödelmärkte mit der passenden Haltestelle dazu. Mit dieser Karte in der Tasche wisst ihr immer, wo in eurer Umgebung die nächste Schnäppchenjagd ansteht.

Über unseren Veranstaltungskalender habt ihr alle Flohmärkte auf einen Blick. Einfach auf das Bild klicken.