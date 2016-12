Seit 2009 setzt sich die LOOP Kinderhilfe für in Not geratene Kinder, Jugendliche und deren Familien ein. LOOP ist da, wenn familiäre Probleme aus eigener Kraft nicht mehr gelöst werden können und emotionale oder soziale Not verursachen. Konfessionell wie auch weltanschaulich offen und unabhängig hilft LOOP mit individuellen Maßnahmen und ermöglicht Kindern in Not die Aufnahme in ein neues, liebevolles Zuhause – die LOOP-Familie.



Als Träger der freien Jugendhilfe unterstützt die LOOP® gemeinnützige Kinder- und Jugendhilfe GmbH Menschen, die wegen schwieriger Lebenssituationen Hilfe benötigen. Die rechtlichen Grundlagen aller Hilfen sind die Bestimmungen nach § 27 ff. des SGB VIII.

Hilflosigkeit im familiären Umfeld

Die Gründe für die Not von Kindern sind vielfältig. Ihr Ursprung liegt überwiegend im familiären Umfeld: Eltern können häufig Probleme wie Armut durch Arbeitslosigkeit, Drogen- und Alkoholsucht nicht mehr aus eigener Kraft lösen. Die Kinder bleiben meist sich selbst überlassen, etwa mit Schwierigkeiten in der Schule oder in der Pubertät, und fühlen sich hilflos. Viele erfahren zudem körperliche und seelische Gewalt, Missachtung oder Vernachlässigung. In einem solch schwierigen Lebensumfeld können und dürfen Kinder nicht aufwachsen und sind deshalb dringend auf Hilfe angewiesen.



Dirk Richter, der Gründer der LOOP Kinderhilfe, weiß, dass nur starke familiäre Bindungen Kindern und Jugendlichen die Kraft, Sicherheit und Stabilität geben können, die sie benötigen, um später als gefestigte Persönlichkeiten ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Doch der Bedarf nach solcher Unterstützung ist groß und die Ressourcen des Sozialstaats und der Jugendämter sind zu gering.

LOOP-Eltern haben pädagogische Ausbildung

Mindestens ein Elternteil in einer LOOP-Familie hat eine pädagogische Ausbildung abgeschlossen. So wird sichergestellt, dass die Kinder jederzeit Verständnis und professionelle Hilfe bekommen. Von Anfang an werden sowohl die LOOP-Eltern als auch die Kinder und deren Herkunftsfamilien von LOOP betreut, begleitet und unterstützt.



Derzeit werden über 250 Kinder und Jugendliche von ca. 60 Mitarbeitern und deren Familien in NRW, den angrenzenden Bundesländern sowie in Schleswig-Holstein ambulant oder stationär betreut. 36 LOOP-Eltern stehen mit all ihrer Kraft und Fürsorge 40 Kindern zur Seite – und das 24 Stunden am Tag. Dabei spielt es keine Rolle, wie jung oder alt das Kind oder der Jugendliche ist.

Öffentlichkeit und Spenden

Nur mithilfe von Spenden kann LOOP jedem Kind die richtige Betreuung, optimale Förderung und so eine faire Chance fürs Leben garantieren. In erster Linie braucht LOOP Öffentlichkeit und Spenden! Sie möchten spenden oder selbst Teil der LOOP-Familie werden? Weitere Informationen unter www.loop-jugendhilfe.de.

Quelle: berger pr, Communication & Public Relations, September 2015