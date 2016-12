Mann sein ist echt nicht einfach. Zumindest nicht heute. Da kommt man(n) nach Hause und am Kühlschrank hängt schon ein gelber Zettel: „Schatz, bitte noch staubsaugen, Kuss.“ Früher hielten Männer noch richtige Gewehre in den Händen – heute bekämpfen sie in der Wohnung Wollmäuse mit dem Staubsauger. Wünscht ihr euch auch manchmal in eine andere Zeit? In eine Zeit mit Lagerfeuern und Cowboys. Mit Kneipenschlägereien, Whiskey und Tagesritten zu Pferd. Wo abgenutzte Long-John-Unterhosen zum guten Ton gehörten und sich Frauen in stinkende Kerle verliebten. Oder waren die Männer damals gar nicht so hart, wie es in den Filmen immer scheint?

Die Sehnsüchte des modernen Mannes

„LONGJOHN“ ist eine köstliche Parodie auf männliche Klischees in Western-Filmen und entlarvt dabei die kühnsten Sehnsüchte des modernen Mannes. Damit trifft das Ensemble „Der weiße Knopf“ einen Nerv der Zeit. In einer Gesellschaft, in der sich traditionelle Rollenverteilungen aufweichen, Männer Elternzeit nehmen und Unternehmen die Frauenquote einführen, glänzt das Stück mit Aktualität.

LONGJOHN Trailer / Vimeo

Anspielungen auf glorreiche Western-Filme

Dabei bedienen sich die Darsteller einer im Theater selten gesehenen Methodik: dem Play-back. Mit einem ausgezeichneten Gespür für Timing agieren die Künstler zu Ton-Einspielern aus Western-Filmen. Es werden jedoch keine Filmszenen nachgespielt. Aus einem Puzzle von Satzfetzen unterschiedlichster Filme entsteht etwas ganz Neues. Bei Kennern des Genres wecken die Einlagen Erinnerungen an glorreiche Filmnachmittage mit Bud Spencer, Terence Hill und Co. Doch auch diejenigen, die sich nicht als ausgesprochene Western-Fans bezeichnen, kommen aufgrund der beeindruckenden Performance auf ihre Kosten. Mit den Füßen betätigen die Darsteller während des Spielens ein ausgeklügeltes Tastensystem, das im Bühnenboden integriert ist, und regulieren somit den Ton selbst.

Kostenfrei im Rahmen von „Sommer Köln“

Durch das humorvolle Spiel mit Play-back, rasanten akrobatische Einlagen, erfrischenden Improvisationen und komischem Western-Slapstick zieht „Der weiße Knopf“ seine Gäste in den Bann, bindet sie auf charmante Weise ein und provozierte schon am 31. Januar im Kölner Wohnzimmer Theater Staunen und Lachsalven.

Am 15. Juli 2015 begrüßt das Ensemble im Rahmen des Straßentheaterfestivals „Sommer Köln“ seine Gäste vor dem Schokoladenmuseum. Natürlich gilt auch hier das Motto des Festivals: kostenfrei und Open Air.

Anja Tischer, Juli 2015