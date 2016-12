Lesewelten erobern!

KÄNGURU: Hallo Frau Boor! Ihre Firma heißt „Textpiraten". Sind Sie eine Piratin?

Stefanie Boor: Ja, ich erobere mit Kindern und Jugendlichen Buchschätze und wir entdecken neuartige Lesewelten. Aus der Sicht bin ich beides: Piratin und Literaturpädagogin.

Davon habe ich noch nie gehört.

Das Berufsfeld Literaturpädagogik ist noch jung. Kinder brauchen Lieblingsbücher, um zu wachsen. Manchmal müssen sie suchen, um diese Buchschätze zu finden. Literaturpädagogen unterstützen dabei mit kreativen Methoden. Es geht um's Mitmachen und darum, Entscheidungen zu treffen: Was möchte ich lesen?

Unter kreativer Methode kann ich mir noch nichts vorstellen. Was ist das denn zum Beispiel?

Ich bette Bücher in Aktionen ein und vermittele so Lesespaß. Das kann über einen Comic, ein Bilderbuchkino, ein Kamishibai-Theater oder eine Buchwerkstatt passieren. Bei einem Wimmelbücher-Wettbewerb entscheiden Vorschulkinder zum Beispiel mit Knöpfen, welches Buch ihr Favorit ist. Ähnlich funktioniert das bei einem Bücher-Casting oder einem Book Slam.

Wie funktioniert denn ein Bücher-Casting?

Beim Bücher-Casting stelle ich bis zu sechs ganz neue, unbekannte Bücher vor - alle eingepackt, so dass niemand Titel, Cover, Autor erkennen kann. Dann gebe ich kleine Hinweise zu den einzelnen Büchern. Nach dem K.O.-Verfahren stimmen die Schüler in jeder Runde ab, auf welchen Titel sie neugierig sind und welcher weiterkommt. Am Ende wählen sie einen Gewinner - und haben selbst in einer Stunde viele neue Buchideen gewonnen.

Wie alt sind denn die Kinder, mit denen Sie Bücher casten?

Bücher-Casting ist super ab Klasse 4, ich habe aber auch schon Realschulklassen 7 damit zum Lesen motiviert. Die haben den Siegertitel dann als Klassenlektüre eingesetzt. Auch die Lehrer lernen bei solchen Aktionen viele neue Titel kennen. Sie sind meist fasziniert, was es so an aktueller Literatur gibt - viele mit Unterrichtsmaterial!

Und wie kann ich mir einen Book Slam vorstellen?

Ein Book Slam ist ein Bücher-Wettstreit von Jugendlichen für Jugendliche, angelehnt an den Poetry Slam. Da geht es um Buchempfehlungen und Präsentation, von Peergroup zu Peergroup. Auf einer Bühne stellen die Teenager bis zu zehn Bücher in drei Minuten vor - alles außer Vorlesen ist erlaubt: Interview mit der Hauptfigur, ein Quiz oder szenisches Spiel. Das Publikum stimmt ab, welches Buch neugierig gemacht hat.

Das ist ja eine witzige Idee. Aber funktioniert das? Lesen Jugendliche heutzutage noch Bücher?

Entgegen vieler Befürchtungen hält die Hälfte der Jugendlichen das Lesen von Büchern für sehr wichtig. Allerdings sinkt der Anteil der regelmäßigen Leser bei steigendem Alter der Jugendlichen.

Ich habe den Eindruck, dass sich immer mehr Leser für das E-Book entscheiden. Auch viele Bilderbücher erscheinen bereits im AppStore und bereiten die Kleinen aufs digitale Lesen vor. Wie arbeiten Sie damit?

Interessanterweise bevorzugen Jugendliche Papier-Bücher, und keine E-Books. Nur 5 Prozent nutzen die digitalen Bücher. Bilderbuch-Apps sind eine andere Sache: Da entscheiden die Eltern, nicht die Kinder. Die ersten Apps waren nicht so gelungen, langsam gibt es durchaus empfehlenswerte Angebote. Es gibt auch Bilderbücher mit QR-Codes, die man dann mit dem Tablet „entdecken" kann. Aber nichts ersetzt dialogisches Vorlesen, das Gespräch mit den Eltern oder Erziehern. Tolle Fühl- und Tastbücher bringen allein haptisch den Kleinen mehr als das Fingerwischen auf einer glatten Oberfläche. Gleichzeitig ist es ganz wichtig, alle Medien zur Leseförderung einzusetzen. Schönes Projekt: Mit Jugendlichen einen Buch-Trailer mit dem Smartphone zu entwickeln und zu filmen!

Sprechen Sie nur Kinder und Jugendliche direkt an oder arbeiten Sie auch mit Eltern und Pädagogen?

Auch Lehrer und Erzieherinnen begeistere ich in Weiterbildungen für aktuelle Kinder- und Jugendliteratur. Die Pflichtlektüre in der Schule umfasst meist Klassiker. Dabei gibt es so viele wunderbare aktuelle Bücher, die sich mit den Themen beschäftigen, die Kinder heute umgeben. Bei rund 8.000 neuen Titeln pro Jahr kann man sich neben einem straffen Arbeitspensum aber selten den Überblick verschaffen ... Spannende Bücher allein reichen aber nicht. Sie müssen eingebettet werden, um die Kinder und Jugendlichen erst einmal auf das Medium Buch neugierig zu machen. Und da greift eben Literaturpädagogik. Den Genuss am Lesen neu oder wieder zu entdecken ¬- bei kleinen und großen Lesern. Ohne Notengebung, ohne richtig und falsch.

Und was bieten Sie für Eltern an?

Eltern sind ja oft die Käufer der Bücher, sie entscheiden, was ihre Kinder lesen oder eben nicht. Es ist wichtig, Eltern eine breite Palette von Büchern vorzustellen. Das biete ich beispielsweise an Literaturabenden an. Jetzt im November findet zum Beispiel einer in der VHS statt. Es geht dabei auch immer ein bisschen um die eigene Lesesozialisation. Was habe ich denn früher selbst gern gelesen? Und warum? Kann ich mit diesen Erinnerungen verstehen, was meine Kinder heute interessiert? Welche Bilder kann ich ihnen zutrauen, was interessiert meine Kinder überhaupt?

Können Sie uns etwas zu Ihrer eigenen Lesesozialisation erzählen? Wann haben Sie das Lesen angefangen? Gab es ein besonderes Buch in ihrer Kindheit oder Jugend?

Ich erinnere mich lebhaft an meine total abgegriffene, heiß geliebte Märchensammlung von den Gebrüdern Grimm. Der himmelblaue Buchrücken war aus Leinen, der Titel eingeprägt. Ich weiß noch genau, wie sich das Buch anfühlte: In meiner Hand weich und warm, in meinem Kopf ein Mix aus Spannung und Staunen. Erst hat meine Mutter mir daraus vorgelesen, dann habe ich es immer wieder selbst gelesen, wenn es Schlafenszeit war auch heimlich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Das Buch hat dabei sehr gelitten. Und ich noch mehr, als es mir auf irgendeinem Umzug verloren ging.

Später folgten Erich Kästner, Astrid Lindgren, Michael Ende. Die großen Autoren. Klassiker. Kästner war sogar mein Prüfungsthema als Literaturwissenschaftlerin an der Uni. Trotzdem habe ich erst in den letzten Jahren meine Leidenschaft für Jugendliteratur neu entdeckt, am liebsten Titel, die im Hier und Jetzt spielen. Viele Bücher sind extrem spannend, auch für Erwachsene! Und es ist sehr interessant zu lesen, was Jugendliche heute mögen. Ich lerne dadurch viel.

Haben Sie zum Abschluss noch einen besonderen Lesetipp für uns? Vielleicht in den Kategorien Bilderbuch, Kinderbuch und Jugendbuch?

OK, gern ... Tipp 1 in der Kategorie Bilderbuch ist „Bitte aufmachen" von Michael Escoffier und Matthieu Maudet, erschienen im Moritz Verlag. „Bitte aufmachen" ist ein Pappbilderbuch zum - Aufmachen! Es ist eine spannende Geschichte mit herrlichen Überraschungen, lustiger Spaß für die Kleinsten. Tipp 2 ist das Kinderbuch „Tod durch Klopapier" von Donna Gephart für Leser ab zehn Jahren, erschienen bei cbt. Es greift das schwere Thema Armut auf, bereitet es aber leicht und warm auf. Liebenswerte Hauptfigur, einfach ein Buch zum Verschlingen! Und mein Jugendbuchfavorit ist „Halbe Helden" von Erin Jade Lange aus dem magellan Verlag. Absolut fesselnd! Ein gewalttätiger Schüler soll sich um einen Mitschüler mit Down-Syndrom kümmern, sonst fliegt er trotz bester Noten von der Schule. Überraschend, wer sich schließlich um wen kümmert. Und dann suchen beide noch ihre Väter...

Sie machen uns neugierig! Danke für das Gespräch.

Petra Hoffmann, Oktober 2016