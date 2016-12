Leser empfehlen: Bubenheimer Spieleland

Phantasialand oder Bubenheimer Spieleland – die Frage nach einem attraktiven Ziel für einen Familientag wird bei uns schon lange nicht mehr gestellt. Meine Familie und ich treten seit 10 Jahren in regelmäßigen Abständen den Weg von Köln nach Bubenheim an.

Ein riesiges Areal mit vielen Angeboten



Als unser Sohn drei war, haben wir das erste Mal den Weg in die Nähe von Nörvenich auf uns genommen. Schon damals gab es die Mattenrutsche – und diese Fahrt macht Erwachsenen und Kindern auch heute immer noch genauso viel Spaß. Wer es schneller haben will, nutzt die Wasserrutsche, auf der es mit ganz schön Speed bergab geht. Meine Tochter liebt das Bungee-Jumping, mein Sohn spielt besonders gerne auf einem der Fußballplätze. Das Tolle am Bubenheimer Spieleland ist nämlich die Vielzahl der Angebote auf dem riesigen Areal, auf dem man Picknick mit Ballsport, Trampolin und Klettergerüst zu einem fairen Preis in angenehmer Atmosphäre garantiert bekommt.

Wellnesstag der anderen Art



Es herrscht dort eigentlich immer Ferienstimmung, denn die Kinder sind gut gelaunt – und die Erwachsenen können wahlweise mitmachen oder auf der Wiese ihrem Lieblingsbuch oder -kuchen frönen. Wer sich bedienen lassen möchte, kann das Maiscafé mit seinen zivilen Preisen aufsuchen. Und á propós Mais: Ab Juli lockt selbstverständlich das Maislabyrinth zum Verirren mit Ansage. Selbst bei schlechtem Wetter bietet Bubenheim Indoor jede Menge attraktive Angebote. Wir können also Familien mit Kindern von 4 bis 14 nur empfehlen, diesen Wellnesstag der anderen Art im Blick zu haben. Bubenheim ist eine Reise wert – nicht nur wegen der Mattenrutsche.