Lebensmittel vor der Tonne retten

© Too Good To Go

Das schlechte Gewissen ist schon groß genug, wenn Zuhause das verschimmelte Brot im Mülleimer landet oder der vergammelte Käse aussortiert wird. Doch könnt ihr euch vorstellen, welches Ausmaß Lebensmittelabfälle in Restaurants und Supermärkten annehmen?



WWF hat hochgerechnet, dass in Deutschland 10 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle vermeidbar wären. Und diese ziehen noch sekundäre Folgen nach sich: Für die weggeworfenen Mahlzeiten wurde Wasser verbraucht und CO2 ausgestoßen.



Mit „Too Good To Go“ kann jeder etwas gegen die großangelegte Lebensmittelverschwendung im Gastronomiebereich unternehmen. Die App zeigt dem Nutzer nämlich an, welche Restaurants, Cafés, Supermärkte und Bäckereien in der Nähe Essen verkaufen, das kurz vor Ladenschluss noch übrig ist.

Lebensmittel-Tüten zum reduzierten Preis kaufen

Und so funktioniert’s: Nachdem ihr die App heruntergeladen habt, könnt ihr euch anmelden oder als Gast fortfahren. Per Standortermittlung wird euch sofort eine Liste von Restaurants, Cafés, Supermärkten, Bäckereien und Bioläden in der Nähe angezeigt – inklusive Entfernung. Per Eingabefeld lassen sich diese Partnerbetriebe auch nach Postleitzahl oder Namen durchsuchen. Neben jedem Geschäft findet ihr eine Preisangabe in der Spanne von zwei bis vier Euro. Das ist der Preis pro Lebensmittel-Tüte oder Mahlzeit, die die Läden und Restaurants verkaufen.



Im KÄNGURU-Test wird uns unter anderem eine Bäckerei vorgeschlagen, die 800 Meter von unseren Redaktionsräumen in Ehrenfeld entfernt ist und zwei Überraschungs-Tüten für je 2,50 Euro verkauft. Die Läden kalkulieren aus ihrer Erfahrung heraus im Vorhinein, wieviel sie am Abend übrighaben werden. Im Beschreibungstext der Bäckerei lesen wir, dass die Tüten verschiedene Brote, Brötchen, Croissants, süße oder herzhafte Snacks enthalten können. Um was für Leckereien es sich genau handelt, erfährt der Nutzer erst, wenn er die Lebensmittel zur angegebenen Zeit abholt – in unserem Beispiel zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Meistens dürfen die Kunden ihre Tüten auch mitbefüllen.

Bezahlt wird per PayPal oder Kreditkarte. Ihr erhaltet einen digitalen Kaufbeleg, der bei der Abholung im Laden entwertet wird. Erst dann erfolgt auch die Abbuchung. Laut „Too Good To Go“ spart der Käufer in der Regel die Hälfte des regulären Kaufpreises – die Kosten liegen meistens zwischen zwei und vier Euro pro Einkauf.

„Too Good To Go“-starke Veedel: Ehrenfeld und Innenstadt

Die Auswahl an teilnehmenden Läden variiert stark in den Kölner Stadtvierteln. „Too Good To Go“-starke Viertel sind eindeutig Ehrenfeld und die Innenstadt mit je über zehn Geschäften. Danach folgt die Südstadt mit sieben Teilnehmern. Wer in Nippes wohnt muss sich bisher mit einem Geschäft für türkische Spezialitäten zufriedengeben und auf der rechtsrheinischen Seite Kölns sind nur fünf Teilnehmer verzeichnet.

In Deutschland beteiligen sich derzeit insgesamt 500 Betriebe an der App. Weltweit sind es mehr als 3.000 Geschäfte in sieben Ländern. Und wer hat’s erfunden? Ein dänisches Team um die Gründer Thomas Bjørn Momsen, Stian Haanes Olesen, Adam Sigbrand, Brian Christensen und Klaus Pedersen. Für ihren Beitrag zum Umweltschutz wurde die Innovation im vergangenen Jahr mit dem World Summit Award der Vereinten Nationen ausgezeichnet.



Anja Janßen, Juni 2017