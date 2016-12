Leaves - Interaktive Entdeckungsreise

Es weht ein frischer Wind: Mit ihrem Wettbewerbsbeitrag haben Niklas Tomkowitz und Rick Hoppmann nicht nur ein ungewöhnliches Spielkonzept für eine sehr junge Zielgruppe im Alter von 4-6 Jahren realisiert, sondern sich auch gegen ein Feld aus älterer und erfahrener Konkurrenz durchgesetzt. In ihrem Point&Click-Adventure "Leaves" können sich die Kinder aus der Perspektive des Windes auf eine spannende Entdeckungsreise durch eine herbstliche Waldlandschaft begeben und den Waldbewohnern bei ihren Problemen helfen. Dabei gilt es, einige Hindernisse zu überwinden, aber auch die zahlreichen kleinen Geschichten und Geheimnisse des Waldes zu erfahren.

Gefordert und gefördert: Kindliche Neugier

"Wir finden es spannend, wie Kinder die Eindrücke einer neuen Umgebung kennenlernen und entdecken", so die beiden Studenten. "Und wir glauben, dass diese kindliche Naivität eine sehr besondere Eigenschaft ist. Mit unserem Herzensprojekt möchten wir diese Neugier und Aufregung über spannende Entdeckungen unterstützen und weiterbilden."

Das englischsprachige Spiel für iOS- und Androidgeräte ist ein sogenanntes "First Year Project" im Bachelorstudiengang Digital Games des Cologne Game Lab. In der Kategorie Nachwuchs durften sich die beiden Entwickler dafür nun über den dritten Platz beim Deutschen Computerspielepreis 2016 freuen und über ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Robin Schröder, April 2016