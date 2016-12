Lastenräder mit Motor

Man sieht sie immer häufiger durch die Stadt flitzen: diese angesagten Transporträder, vorne eine chice Holzkiste, in der ein bis zwei Kinder zur Kita gefahren werden, während ein Elternteil scheinbar mühelos in die Pedale tritt. Dank zunehmender Motorisierung der Transporträder gelingt das Anfahren an der Ampel auch wirklich ohne Anstrengung. So erreichen Eltern den Kinderarzt nicht mehr klatschnass geschwitzt, Anstiege sind ein Klacks und obendrein ist die Alternative zum Auto auch noch umweltbewusst. Nicht nur Spezialanbieter, auch die Vollsortimenter unter den Fahrradhändlern haben die große Nachfrage nach den motorisierten Transporträdern bemerkt und bieten sie unter dem Begriff „Cargo-E-Bikes“ an.

Fährt mit Baby im Transportrad: Stefan (38) aus Köln

Auch Stefan, zweifacher Vater aus Köln, ist vor drei Jahren nach der Geburt seiner ersten Tochter bei einem solchen Händler fündig geworden. Nun fährt schon seine zweite Tochter dank einer speziellen Vorrichtung für die Babyschale im Cargo-E-Bike mit, während die Große auf der Sitzbank Platz nimmt. „Beide sind vom Fahrrad angetan, vielleicht auch weil sie es seit Geburt so gewohnt sind“, erzählt der 38-Jährige. „Wenn dann noch eine Freundin mitfährt, wird es aber schon eng.“ Zur Not koppelt er eben noch den Fahrradanhänger an, um Spielzeug mitzunehmen. Startpunkt ist stets Köln-Mülheim, aber auch Porz oder das Naturgut Ophoven in Leverkusen waren schon Ziele. „Neben dem Kindertransport und Großeinkauf fahre ich mit dem Rad auch gerne zur Arbeit“, sagt Stefan. „Die acht Kilometer sind da genauso schnell geschafft wie mit dem zweiten Rad.“ Ein Auto hat die Familie nicht, wo soll man das in Köln auch parken?

Ab 3.000 Euro aufwärts

Dabei kosten die motorisierten Lastenräder schon fast so viel wie ein kleiner Gebrauchtwagen. Ein herkömmliches E-Bike, also ein ganz normales Fahrrad mit Motor, gibt es ab 2.000 Euro. Die Cargo-Versionen mit Transportkiste sind natürlich teurer. 3.000 Euro aufwärts verlangen die meisten Hersteller für ihre Modelle, die sich in Fahrstil, Länge, Zubehör und Ausführungen unterscheiden. Wer die Wahl hat, hat die Qual: Soll es lieber ein Transportrad mit drei oder zwei Rädern sein? Ein sportliches Modell oder eines mit guter Federung? (Modell und Tipps zum Kauf findet ihr auf Seite 20/21).

Die Geschwindigkeit: bis 25 km/h oder schneller

Nur eines haben die Cargo-E-Bikes alle gemeinsam: Ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h schaltet sich ihr Motor aus. Alles, was schneller fährt, fällt unter den Begriff „S-Pedelec“. Diese Räder mit einer Geschwindigkeit bis zu 45 km/h gelten als Mofas, erfordern einen Führerschein, müssen versichert werden und sind helm-pflichtig. Doch vielen Radfahrern reicht die langsame Version aus. Den meisten geht es nämlich nur darum, dass sie eine Unterstützung beim Anfahren haben. Das ist vor allem in Städten mit vielen Ampeln, kleinen Straßen und Staus eine große Entlastung. Wenn das Gefährt einmal ins Rollen gebracht ist, kann der Motor wieder gedrosselt werden – schließlich hat ein bisschen Strampeln noch keinem geschadet.

Anja Janßen, September 2016