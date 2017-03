Lastenrad an Flüchtlingsunterkunft

Das neue freie Lastenrad Madomobil kann ab sofort über die Plattform www.kasimir-lastenrad.de kostenfrei für bis zu drei Tage ausgeliehen werden. Das neue Angebot richtet sich nicht nur an geflüchtete Menschen, sondern bringt auch Menschen aus Köln mit Geflüchteten in Kontakt.

Eingeschränkte Mobilität durch geringe finanziell Mittel oder auch nicht anerkannte Führerscheine aus den Herkunftsländern stellen Geflüchtete häufig vor große Herausforderungen und verhindern so oft die vollständige Teilhabe am Leben in Köln. Ein einfacher Transport kann im Alltag zu einem größeren Problem werden.

Ab sofort kann nun das Madomobil am „Hotel Mado” in der Moselstraße kostenlos rund um die Uhr am Empfang ausgeliehen werden. Es ist ein großes Transportfahrrad mit einer Kiste vorne für die verschiedensten Dinge – So können bzw. bis zu vier Kinder transportiert werden. Hier könnt ihr sehen, ob das Rad verfügbar ist.

Um den Zugang zu den freien Lastenrädern für Geflüchtete zu erleichtern, wurde im Rahmen des Projekts ein mehrsprachiger Flyer erstellt. Die Buchungs-Website ist bereits zweisprachig und wird sukzessive um weitere

Sprachen erweitert.

KASIMIR – Dein Lastenrad, die Plattform für die freien Lastenräder, ist ein offenes System für alle Menschen in Köln. Das Madomobil gibt Nichtgeflüchteten und Geflüchteten Menschen die Möglichkeit miteinander in Kontakt zu kommen.



Golrokh Esmaili, März 2017