Labyrinth Rheinaue

Auch dieses Jahr ist das weltgrößte mobile Labyrinth wieder zu Gast in der Bonner Rheinaue. Noch bis zum 23. August kann man sich durch den transportablen irrgarten mitsamt Aussichtsturm bewegen. Da sich die Wege regelmäßig verändern, ist stets für Abwechslung gesorgt. Kinder können sich bereits ab vier Jahren in das Labyrinth wagen und - falls sie sich verlaufen - zur Not unter den Kunststoffwänden hindurch zum Ausgang finden.

Der Irrgarten ist immer von 9 bis 22 Uhr geöffnet.