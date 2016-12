In der Villa Kwerx erwarten die Kids Hörspiele mit Figuren, die berühmten Gemälden und Kunstgemälden entsprungen sind. Mit der „Pinselmaus“ bekommen sie spiele- risch und unterhaltsam Einblicke in die frühe chinesische und altägyptische Kunst, in Werke der griechischen und römischen Antike, des Mittelalters bis zur Neuzeit. In vier virtuellen Ausstel- lungen erkunden Kinder die Kunst von der Renaissance bis zum Rokoko mit Spielen, Quiz und weiteren interaktiven Elemen- ten. So finden sich in der Erlebnisausstellung „Spektakel Barock“ Spiele, Kunstgeschichten und ein tolles Trickfilm-Abenteuer. Übrigens ist das Angebot kosten- und werbefrei und Teil der Initiative „Ein Netz für Kinder“.

Golrokh Esmaili, Mai 2015