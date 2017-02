Kunstwettbewerb für Schülerinnen und Schüler

Weiterführende Schulen aus Köln und Bergisch-Gladbach sind eingeladen, beim Kunstwettbewerb der Kölner Blickwinkel Stiftung mitzumachen. Eine dreiköpfige Jury, bestehend aus dem Künstler und Galleristen Ivan Beslic, Künstlerin und Kunsterzieherin Yvonne Delisle und Amelie Charlotte Boskamp, die Vorstandsvorsitzende der Blickwinkel Stiftung, bewertet die Werke der Schülerinnen und Schüler.

Publikumspreis über Facebook



Die Schulen sind nun aufgerufen, ihre Arbeiten zum Thema „Blickwinkel auf unser Leben hier in Deutschland“ einzusenden. Hierbei sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer völlig frei in ihrer Gestaltung. Fotos und Skulpturen sind jedoch vom Wettbewerb ausgeschlossen. Interessierte Schulen können ihre Werke noch bis zum 23. Februar 2017 digital einreichen. Begleitet wird der Wettbewerb über die Facebook Seite der Blickwinkel Stiftung. Hier werden die 20 besten Bilder anonym eingestellt. Das Bild mit den meisten Likes erhält den Publikumspreis.

Beachtliches Preisgeld



Im Rahmen der feierlichen Ausstellung in den modernen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten der Boskamp Conference in Köln-Brück werden dann am 26. März 2017 die Gewinner gekürt sowie die besten Bilder ausgestellt. Insgesamt vergibt die Stiftung ein Preisgeld von mehr als 1.300 Euro, das die Siegerklassen vor Ort mit ihren Lehrern entgegennehmen.

Neue Perspektiven



Das Ziel der Blickwinkel Stiftung ist es, jungen Erwachsenen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, einen Aufenthalt in einem außereuropäischen Kulturkreis zu ermöglichen. Arbeiten und Leben in ausgewählten soziokulturellen Projekten sollen einen neuen Blickwinkel auf das Leben in Westeuropa ermöglichen. „Als bekennende Kunstliebhaberin freue ich mich sehr über die tollen Arbeiten, die uns bereits erreicht haben sowie auf das was kommt. Mir ist es sehr wichtig, dass wir jungen Erwachsenen die Möglichkeit bieten, ihren Horizont durch Kunst und berufsnahe Projekte im Ausland erweitern“, sagt Amelie Charlotte Boskamp, Vorsitzende der Blickwinkel Stiftung.

Robin Schröder, Februar 2016