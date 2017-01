Kultur- und Familienfest in Essen

Im Herzstück Essens, im Grugapark, beginnt die Stadt Essen ihr Grünes Hauptstadt-Jahr mit einem umfangreichen Kultur- und Familienfest, das vielfältige Programmpunkte für Jung und Alt bietet. „Erlebe dein Grünes Wunder“, so lautet das Motto der Grünen Hauptstadt Europas 2017.

Im Rahmen der offiziellen Eröffnungszeremonie vor geladenen Gästen im Musikpavillon des Grugaparks Essen wird feierlich der Staffelstab von der scheidenden Grünen Hauptstadt Europas 2016, Ljubljana, an Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen übergeben. Erwartet werden zahlreiche Gäste und Vertreter von Land, Bund und EU. Im Anschluss daran sind alle Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen, im Park gemeinsam zu feiern.

Orchester, Schauspiel und Tanz



Mit Beginn des Festes bei Dämmerung präsentiert sich der Grugapark zum Start des Grünen-Hauptstadt-Jahres mit einem Winterleuchten in beeindruckender Farbkulisse. Beim Spaziergang durch den Park trefft ihr unter anderem auf ein Fahrrad-Orchester, ein Kerzen-Labyrinth und auf Theaterspiele zu alten und lokalen Sagen. Die ‚Emschernixe’ erzählt auf dem kleinen Waldsee von einem der größten Infrastrukturprojekte Europas, mit dem der Fluss Emscher Stück für Stück der Natur zurückgegeben wird.

Auf dem zehn Meter hohen Gradierwerk setzen Ensemblemitglieder des Schauspiels Essen Themen wie Nahverkehr, Klimawandel oder Umweltmanagement spielerisch in Szene. Zu einem Ort des Lichts, der Energie und des Austausches und damit zu einem ‚Zukunftshaus’ verwandeln Tänzer und Tänzerinnen den als Wahrzeichen des Parks bekannten Grugaturm.

Historisch und kulinarisch



Die Entwicklung hin zur drittgrünsten Stadt Deutschlands könnt ihr in einer Ausstellung nachverfolgen – die geschichtlichen Etappen Essens präsentieren sich euch in eigens dafür aufgebauten Überseecontainern: von der Ära des Äbtissinnen-Stifts über die Industrialisierung bis zur Gegenwart. Darüber hinaus wird auch ein Ausblick auf die Zeit nach dem Grünen Hauptstadt-Jahr gegeben.

Wer gerne Musik hört und dabei nachhaltig kochen möchte, kann sich in der ‚Schnippeldisco’ auf ein gutes, gemeinsames Essen freuen. Außer einem DJ ist natürlich auch ein Koch dabei, der mit Rat und Tat zur Seite steht. In der Zwischenzeit können Kinder an den Grillplätzen spannende Spiele der ‚Schule Natur’ entdecken.

Robin Schröder, Januar 2017