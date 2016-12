Folgt ihr der Rothehausstraße in Ehrenfeld bis zu dem kleinen Platz vor der Friedenskirche, steht ihr vor einem gemütlichen Ladenlokal mit großen Schaufenstern. Hinter den Glasscheiben: ein langer Holztisch mit charmanten Macken und ein alter Buffet-Schrank. Eine moderne Kochinsel und ein türkiser Anstrich bilden einen erfrischenden Kontrast zu Emailleschüsseln und antiquitarischen Möbeln.

Ja, man kann sie sich hier gut vorstellen, die zukünftigen Gäste der Kinderkochschule „Küchenpänz“. Wie sie schnippeln, braten, rühren, und es sich anschließend gemeinsam schmecken lassen. Inhaberin Andrea Smolka, die so gut wie fertig ist mit ihrer Ausbildung zur Ernährungsberaterin, hatte die Idee dafür. Seit gut einem Jahr hat sie gewerkelt, mit Bauanträgen jongliert, auf Genehmigungen gewartet und an ihrem Traum gefeilt: Eine Kochschule, die sich an Kinder im Alter von fünf bis fünfzehn Jahren und ihre Eltern richtet.

Was die Kinder hier erleben, sollen sie mit nachhause nehmen.

„Ich beobachte zunehmend, dass das Familienkochen heute abnimmt“, erzählt Smolka. OGS, Vollzeitbeschäftigung, Schnelllebigkeit – entspannte gemeinsame Kocherlebnisse sind in Familien oft seltene Juwele. Smolka möchte mit Angeboten für Kinder und Eltern zeigen, wie Familien leckere Gerichte gemeinsam auf den Tisch bringen. Sie möchte die Küchenliebe und den Genießer in den Kindern wecken; Möchte Eltern ermutigen, sich von Fertigprodukten zu befreien und dem eigenen Kind in der Küche einen Platz zuzugestehen.

Smolkas Kochlandschaft ist wohnlich und bodenständig, ohne gastronomischen Schnickschnack. Bis auf einen Podest und Kinderkochmesser wirkt hier alles wie zuhause. Denn genau dort sollen die Kinder das umsetzen, was sie bei den Küchenpänz erleben. Nach der Eröffnung im vergangenen Monat startet schon bald das Programm mit Kursen für drei Altersgruppen, Ferienangeboten und Kindergeburtstagen. Infos dazu finden Interessierte auf der Website und auf facebook.

Anja Tischer, August 2015