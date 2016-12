Suchen kann man überall, unterm Bett, in der gelben Tonne oder im Altpapier. Und aus jedem Material, ob Pappe, Socke oder Büroklammer, kann auch etwas gebastelt werden. Ideen dazu findet ihr in diesem wunderbar illustrierten Buch reichlich. Erst wird gesucht und aufgezeichnet, was gefunden wurde. Dann stehen zwei Bastelideen bereit, die Kinder ausprobieren können. Neben Schablonen und anschaulichen Illustrationen gibt es jede Menge Platz, um die fertigen Sachen als Foto oder Zeichnung festzuhalten.