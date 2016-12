Konzertsaal Kindergarten

Über 300 Kindergärten haben sich für 13 der sogenannten unterwegskonzerte beworben, die verlost wurden. In 6 Kindergärten spielte das Bläserquintett des Gürzenich-Orchesters zusammen mit Erzählerin Jana Marie Backhaus Sergej Prokojews „Peter und der Wolf“. Stefanie Groß war für Känguru dabei, als das Orchester die Kindertageseinrichtung in Köln-Riehl besuchte.

Peter, der Wolf und 42 Kinder

Freudige Erwartung noch bevor es losgeht: Die 42 Kinder im Alter von 2 bis 7 Jahren warten schon gespannt auf den Auftritt der Gürzenich-Orchesters. Einige besonders neugierige Kinder spinksen schon vorsichtig um die Ecke. Aus dem Konzertraum, in den der Bewegungsraum des Kindergartens umgewandelt wurde, ertönen geheimnisvolle Klänge. Dann endlich geht es los.

Erzählerin Jana Marie Backhaus ist jung, beidseitig bezopft und versprüht schon jetzt gute Laune und Energie. Sie begrüßt die Kinder und möchte wissen, ob sie die Geschichte von Peter und dem Wolf schon kennen. Die Kinder bejahen und aus der dritten Reihe erschallt ein selbstbewusstes „Ich kenn die auswendig!“. Jana Marie fragt, welche Tiere aus der Geschichte sie denn kennen. Zahlreiche Kinderkehlen rufen die Antworten wild durcheinander in den Raum und die Geschichtenerzählerin lacht auf. Nacheinander geht sie alle Tiere durch und stellt dann die Musiker vor, die die jeweiligen Tiere verkörpern. Alle Tiere werden kurz angespielt, damit die kleinen Zuhörer sie nachher in der Geschichte zuordnen können. Erste Lacher folgen beim breiten Ton der watschelnden Ente und dem hohen Ton der Flöte, die für den heftig zwitschernden Vogel steht.

Erzählerin Jana Marie Backhaus in Aktion, Foto: © Martina Goyert

Keiner hat Angst vorm Wolf...

Ob die Kinder denn Angst vor dem Wolf haben, möchte Jana Marie wissen und erntet laute Verneinungen. Ob das immer noch so ist, wenn der Wolf auftaucht, wird sich zeigen. Waren die Antworten bei der Frage nach den Tieren noch zahlreich, so verhalten sind sie bei der Frage nach den Instrumenten. Da hapert es noch ein wenig, doch ein bebrillter Junge aus der zweiten Reihe zeigt auf die Oboe. Der Name fällt ihm zwar nicht ein, aber „das kenne ich aus der Musikschule“ erklärt er. Musikerin Gisela Hellrung spielt die Oboe an und der junge Zuschauer verkündet ein selbstbewusstes „die klingt bei mir genauso“.

Endlich geht es los mit der Geschichte, die Trommel wird angeschlagen. Dumpf dröhnt sie durch den Raum und man hört ein leises „die ist gar nicht so laut“ aus den Reihen der Kinder. Jana Marie legt los und waltet ihres Amtes als Geschichtenerzählerin. Mit weit ausholenden Gesten und variierenden Stimmlagen spielt und spricht sie den Vogel, die Ente, Peter und seinen Großvater und natürlich auch den Wolf. Die Kinder lauschen der Geschichte und wippen bei den musikalischen Einlagen mit. Dabei hat besonders der tiefe Ton des Fagotts, der den Wolf ankündigt, großen Mitschunkel-Charakter.

Musiker und Erzählerin geben alles für das Publikum, Foto: © Martina Goyert

...bis er auftritt

Als der Wolf das erste Mal auftaucht, löst er Ehrfrucht unter den Kindern aus. Obwohl es eine kleine Handpuppe ist, bekommt diese in Kombination mit den tiefen Begleittönen des Fagotts doch eine unheilschwangere Aura. Die spannende Geschichte fesselt die Kinder, alle verfallen in den watschelnden Entengang, in dem die Ente vor dem Wolf zu fliehen versucht, doch – vergebens. Die Ente hat es erwischt. Noch bevor die Geschichtenerzählerin berichten kann, was mit ihr passiert ist, ruft auch schon eine kleine Brünette von der linken Seite krähend „Die Ente ist im Bauch!“. „Sie macht Quack Quack“ ertönt es aus der Mitte und Jana Marie nickt. Es folgt Peters mutiger Streich und zu guter Letzt gelingt es, den Wolf zu fangen. Die vormals verängstigten Jäger geben mehrere Trommel-Luftschüsse ab und es folgt ein verblüfftes „War das laut!“ aus dem Publikum. Alle Kinder stehen auf und begleiten zusammen mit den Jägern den gefangenen Wolf in den Wald zurück. Jana Marie lässt dabei den Jägershut rumgehen, der unter der Zuschauern sehr begehrt ist und von einem kleinen Kopf auf den nächsten wandert.

Jana Marie Backhaus als Jägerin im Einsatz, Foto: © Martina Goyert

Ausgiebige Vorbereitung auf den großen Musiktermin

Es folgt ein lauter Applaus und die Kindergartenleiterin Frau Tann bedankt sich sichtlich begeistert bei den Musikern. Sie berichtet, dass die Kinder und sie sich schon auf den Besuch des Gürzenich-Orchesters vorbereitet haben. „Wir haben uns die Geschichte angesehen, die Musik gehört und die Kinder haben alle Bilder dazu gemalt“. Schmunzelnd berichtet Frau Tann, dass sie auch letztes Jahr bereits in den „Kunstgenuss“ eines Musikauftritts eines anderen Veranstalters kamen und wie sehr sie sich dieses Jahr gefreut habe, als sie die Gewinner-Mail des unterwegskonzerts erhalten habe. Keck wiegt sie den Kopf mit dem modischen Kurzhaarschnitt und bietet den Musikern des Gürzenich-Orchesters an, sie dürften „gerne nächstes Jahr wiederkommen“.

Zum Abschluss stellen die Gürzenich-Musiker noch einmal ihre Instrumente vor und lassen sie ein letztes Mal erklingen. Besonders beeindruckt sind die Kinder davon, dass man die Flöte und die Klarinette auseinander bauen kann und selbst auf den kleinsten Teilen noch lustige Töne spielen kann. Danach dürfen sich die Kinder die Instrumente aus der Nähe ansehen und besonders die Trommel ist ein begehrtes Objekt. Frau Tann geht mit gutem Beispiel voran, schlägt die Trommel und lauscht dem Klang. „Ich wäre ein guter Jäger“, zwinkert sie, ehe sie die Kinder an die Trommel lässt.

Das Gürzenich-Orchester sorgt stets für gute Unterhaltung des jungen Publikums, Foto: © Martina Goyert

Ohren auf und Konzerte unterwegs

Die unterwegskonzerte finden seit 2014 im Rahmen des ohrenauf! Kinder-und Jugendprogramms des Gürzenich-Orchesters statt. Dahinter steckt der Wunsch, die Musik zu allen Menschen der Stadt zu bringen, besonders zu denen, die nicht in die Philharmonie kommen können. Kinder im Kindergartenalter sind noch zu klein, um sie mit in die Philharmonie zu nehmen. Die unterwegskonzerte sind daher eine Möglichkeit, auch den Kleinen Musik in einem intimen Rahmen und in den vertrauten Räumen ihres Kindergartens nahezubringen. Catharina Starken, zuständig für Musikvermittlung beim Gürzenich-Orchester Köln, erzählt, dass die Reaktionen der Kinder bei den Konzerten unterschiedlich ausfallen und nicht vereinheitlich werden können, aber es „sind Impulse, die gegeben werden“.

Gerne würde sie das Konzept der unterwegskonzerte noch weiter ausbauen, doch natürlich sind diese abhängig vom Terminplan der Musiker. Die Nachfrage ist momentan höher, als das Zeitkontingent es zulässt. Trotzdem gelang es dieses Jahr, die Spielzeiten zu verdoppeln. Momentan gibt es zwei Ensembles des Gürzenich-Orchesters, die dem kleinen Publikum im Kindergarten in insgesamt 13 jeweils 40-minütigen Veranstaltungen klassische Musik spielerisch näherbringen. Neben Prokofjews „Peter und der Wolf“ können Kinder auch mit Hund Gürzi auf Spurensuche und musikalische Entdeckungsreise gehen. Gürzi sucht in dem vom Gürzenich-Orchester selbst konzipierten Stück verschwundene Noten, ohne die das Stück nicht starten kann.

Beide Geschichten werden musikalisch unterlegt und ermöglichen so schon den Kleinsten einen guten Zugang zu Musik und Klassik. Darüber hinaus bietet das Gürzenich-Orchester auch die Möglichkeit, dass sich Schüler einmal wie echte Musiker fühlen können, wenn der Musikunterricht in den Konzertsaal verlagert wird und vorne auf dem Podium gearbeitet wird.

Stefanie Groß, November 2016