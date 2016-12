Königssohn Theo ist zu klein für sein Alter, deshalb passt er weder in Ritterrüstungen noch kann er die Erwartungen seines Vaters erfüllen. Wie soll aus ihm bloß ein richtiger König werden? Als sich Theo mit dem Zwergenkönig Laurin anfreundet, der aus dem Königreich verbannt worden ist, erkennt er, dass die Dinge nicht so sind, wie sie manchmal scheinen - und dass es nicht auf die Körpergröße ankommt, wenn man Großes vollbringen will.

König Laurin © Sparkling Pictures

Der Abenteuerfilm „König Laurin" erzählt die berühmte Südtiroler Sage um König Laurin und seinen Rosengarten in einer modernen Adaption für die ganze Familie und hat damit beim Kinderfilmfestival „Goldener Spatz" in den Kategorien „Bester Film", „Beste Regie" und „Bester Hauptdarsteller" abgeräumt. Zehn Jugendliche aus Frankfurt im Alter von zehn bis 14 Jahren durften den Film außerdem im Rahmen der Jugend Jury der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) einschätzen. Die Juroren gaben „König Laurin" vier von fünf Sternen. Besonders gut gefallen hat ihnen, dass sich der Film „damit auseinandersetzt, dass auch Kinder Entscheidungen treffen können und es auch müssen, wenn es um ihre Zukunft geht." Die Jugend-Jury empfiehlt den Film für Kinder ab sechs Jahren.

Anja Janßen, August 2016