Kölsch för uns Pänz - Bildwörterbuch zu gewinnen!

Das im Anaconda-Verlag erschienene Bildwörterbuch „Kölsch för uns Pänz“ bietet einen guten Einstieg in diese tolle Sprache. Die Autoren Ruth und Detlef Reich haben 275 kölsche Begriffe gesammelt und stellen diese in 12 lustigen Kölner Alltagssituationen vor.

Von Zehuus bis in den Fasteleer

Die Marauz, die Katze, führt den Leser durch das Zehuus em Veedel, durch die Schull, den Fasteleer bis zum Bahnhoff. Der typische Lebensalltag der kölschen Pänz von vier bis vierzehn Jahren ist mit den kölschen Wörtern und ihrer hochdeutschen Entsprechung versehen. So gelingt der Einstieg in den lebhaften kölschen Wortschatz ganz leicht, auch dank der farbenfrohen und detailreichen Illustrationen von Saskia Gaymann. Dabei kommen natürlich auch der FC und die fünfte Jahreszeit, der Fastelovend nicht zu kurz. Ob Kindergartenkind oder Schüler, kleiner oder großer Leser, die kunterbunte Wortschatzhilfe hat für jeden was dabei. Das alphabetische Wörterverzeichnis am Ende des Buchs fasst alle 275 Begriffe in Kölsch und Hochdeutsch noch einmal zusammen.

Stefanie Groß, Dezember 2016