KölnTag 2017

Wie an jedem ersten Donnerstag im Monat haben alle Kunstinteressierten mit Wohnsitz in Köln kostenlosen Eintritt in die ständigen Sammlungen. Als Nachweis für den Wohnsitz kann auch der KölnPass dienen, den unter anderem viele der in Köln lebenden Flüchtlinge besitzen. So bietet sich beispielsweise auch ein gemeinsamer Besuch von Flüchtlingen mit ihren ehrenamtlichen Paten oder anderen Begleitern an.

Am KölnTag schließen die Museen erst um 22 Uhr. Für den Besuch der Sonderausstellungen gilt der reguläre Eintrittspreis.

Kostenlose Veranstaltungen am KölnTag am 2. März 2017

Die Museen möchten mit kostenlosen Führungen und Veranstaltungen besonders die Menschen ansprechen, die bisher eher selten den Weg zu ihnen gefunden haben. Folgende Veranstaltungen werden angeboten:

Kölnisches Stadtmuseum

15.30 Uhr - Zeitzeugen erinnern sich: Als Köln in Trümmern lag (Gespräch)

18 Uhr - Öffentliche Führung durch das Stadtmuseum: Kölner Legenden (Führung)

19.30 Uhr - Gesprächsführung zum KölnTag: Kathedrale, Knochen und Kommerz (Führung)

Römisch-Germanisches Museum

16 Uhr - Zerbrechlicher Luxus (Führung)

Museum für Ostasiatische Kunst

17.30 Uhr - Ein Schatzhaus für die Kunst Ostasiens (Führung)

Museum für Angewandte Kunst Köln

17.30 Uhr - „From Bauhaus to our House" - die Karriere der Stahlrohrmöbel (Führung)

Rautenstrauch-Joest-Museum

17.30 Uhr - Der Mensch in seinen Welten - Das Rautenstrauch-Joest-Museum im Überblick (Führung)

Museum Schnütgen

18 Uhr - Mittelalter für Einsteiger: Gestalten des Alten Testamentes und ihre Bedeutung (Führung)

NS-Dokumentationszentrum

18.30 Uhr - Köln im Nationalsozialismus (Führung)

Wallraf-Richartz-Museum

19 Uhr - Die Erfindung der Landschaft (Führung)

Museum Ludwig

Bis 22 Uhr Abend-Specials aus allen Genres, die Kunst zu bieten hat. Diesmal: „Gerhard Richter. Neue Bilder." Für alle Kunstinteressierten - nicht nur für Kölnerinnen und Kölner gilt ab 17 Uhr für die ständige Sammlung und alle Sonderausstellungen ein vergünstigter Eintrittspreis von 7 Euro inklusive Programm von 17 bis 22 Uhr.

Ubiermonument (An der Malzmühle 1)

14 bis 17 Uhr geöffnet.