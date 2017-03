Mit einem neuen Pauschalangebot wollen Auszubildende des Kölner Alfred-Müller-Armack-Berufskollegs in den Osterferien Familien in die Rheinmetropole locken. Nach ihrer dreijährigen Ausbildung zu Kauffrauen und Kaufmännern für Tourismus und Freizeit haben Lisa Hölscher, Sabine Kling und Steffen Dinort für ihr Abschlussprojekt jetzt das Gelernte in die Realität umgesetzt und zusammen mit der Jugendherberge Köln-Riehl die Pauschale „KölnFamilich" entwickelt.



„Das City-Hostel liegt mitten in den Rheinauen", erzählt Sabine Kling, die ihre Ausbildung bei der Jugendherberge absolviert. „Familien haben so die Möglichkeit, gleichzeitig Natur und Großstadt zu erleben." Von Montag, 10. April, bis Donnerstag, 13. April, wollen sie jungen Familien das moderne Köln zeigen.



Lisa Hölscher, die ihre Ausbildung bei der Tourist Information Paderborn durchläuft, ergänzt: „Wir schließen uns dem Schwerpunktthema „urban cologne" von KölnTourismus an. Damit soll jungen Menschen gezeigt werden, wie modern Köln ist. Dafür werden Orte vorgestellt, die schon lange in der Stadt verwurzelt sind, aber auch Trendstadtteile wie das Belgische Viertel, in denen es viele Second-Hand-Läden, Szenekneipen und moderne Kunstgalerien gibt".



Das neue Familienpaket enthält drei Übernachtungen mit Frühstück und Bettwäsche in einem modernen Familienzimmer der Jugendherberge. Eine Familienführung durch das Trend- und Kreativveedel Ehrenfeld offenbart das urbane Köln. Zum Entdecken der Großstadt auf eigene Faust laden ein prall gefüllter Picknickkorb, eine eigens entwickelte Stadtkarte und die KölnCard, mit der nicht nur der Öffentliche Nahverkehr genutzt werden kann, sondern auch der Eintrittspreis in Sehenswürdigkeiten wie den Kölner Zoo oder das Schokoladenmuseum ermäßigt wird, ein.



Der Pauschalpreis für Erwachsene beträgt 89,90 Euro und für Kinder bis 12 Jahren 49,90 Euro. Bei Buchung der Pauschale geht für jeden Erwachsenen ein Euro als Spende an die Aktion Lichtblicke e.V., die sich für sozial benachteiligte Familien einsetzt.



Die Jugendherberge nimmt die Pauschale auch nach den Osterferien fest in ihr Angebot auf, weswegen ein verkürzter dreitägiger Köln-Besuch auch noch nach April gebucht werden kann.

DJH, März 2017