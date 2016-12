Vor zehn Jahren schlossen sich elf der Kölner Bürgerzentren zur „Kölner Elf“ zusammen. Die Initiatoren wollten mit einer jährlich stattfindenden, großen Veranstaltung die Arbeit der Häuser in den Bereichen Kultur, Soziales, Integration und Prävention bekannter machen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein großes Spektakel am Schokoladenmuseum. Am Sonntag, den 16. August kommen Prominente wie Stefan Brings, Björn Heuser, Kasalla auf die Bühne, um auf die wichtige Arbeit der Bürgerzentren hinzuweisen.

Aus Elf wurden 14

Eigentlich müsste die „Kölner Elf“ heute „Kölner Vierzehn“ heißen. Der damals gegründeten Initiative gehören nicht mehr elf, sondern mittlerweile 14 Einrichtungen an. Lydia Schneider-Benjamin, Geschäftsführerin der „Kölner Elf“ erklärt aber schmunzelnd, dass man in Köln die Zahl Elf nicht so einfach wieder hergibt, wenn man sie erst einmal im Titel hat. „Das Ziel der Kölner Elf ist es, gemeinsam in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen zu werden“, berichtet Christian Bechmann, ebenfalls Geschäftsführer. Und Öffentlichkeit hilft, wenn es um Kürzungen der städtischen Zuschüsse geht: Denn immer wieder sind die Bürgerzentren von drastischen Sparmaßnahmen, Kürzungen und sogar Schließungen bedroht. Der Plan ging auf. Geschlossen werden sollten 2013 das Bürgerhaus Stollwerk und das Quäker Nachbarschaftsheim. Die Kölner Elf konnte die politischen Entscheider von der wichtigen Arbeit der Häuser in den Veedeln überzeugen. Und auch dank der Unterstützung zahlreicher Freunde der Häuser existieren beide heute noch.

Sparen am Miteinander

Auch der Haushaltsplan 2015 sah wieder starke Kürzungen bei den Zuschüssen an die Bürgerzentren vor. Glücklicherweise hat die Politik eine andere Lösung gefunden. Trotzdem ist es wichtig, am 16. August zum Schokomuseum zu gehen, mitzufeiern und weiterhin Zeichen zu setzen. Große und kleine Besucher erwarten zahlreiche Mitmachaktionen, Spiel und Spaß. Das Kinder-Musik Theater „Der Spaß“ beispielsweise zeigt ein buntes Programm für Kinder, danach zeigen zahlreiche weitere Gruppen aus den Bürgerzentren ihr Können: von Jugendrock, Musical bis Zirkus reicht die Palette. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.



Golrokh Esmaili, Juni 2015