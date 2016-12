Köln unverpackt!

Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und das Ladenlokal in der Berrenrather Straße erstrahlt in vollem Glanz. Der 1. Unverpackt-Laden in Köln öffnet am 5. November seine Türe. Von 10-16 Uhr freuen sich die Gründer Olga, Gregor, Dinah und ihr Team auf Kunden.

Alles ohne Plastik

Das Lager und die Lebensmittelspender sind gefüllt mit ökologisch angebauten, regionalen und fair gehandelten Lebensmitteln wie Reis, Nudeln, Getreide, Hülsenfrüchten, Trockenobst, Nüssen, Kaffee, Tee, Gewürzen, Kakao, Schokolade, Süßigkeiten und vielen mehr. Diese trockenen Lebensmittel, die es sonst im normalen Bioladen nur in Kunststoff verpackt gibt, kann man bei Tante Olga in die eigenen Stoffbeutel, Dosen oder Gläser abfüllen. So nimmt man immer nur die Menge mit, die man wirklich braucht und dies völlig plastikfrei.

Aber nicht nur das - es gibt viele weitere, praktische Produkte im Sortiment, die es ermöglichen, müllfrei zu leben, wie zum Beispiel Haarseifen, Rasierhobel, Zahnputztabletten, Bambuszahnbürsten und Reinigungsbausteine. Diese Artikel können auch im hauseigenen Onlineshop (www.zerowasteladen.de) erworben werden. Außerdem gibt es auch leckeren Bio Fairtrade Kaffee to-go in den mittgebrachten Becher.

Bewusstes Einkaufen und ein Ort der Gemeinschaft

Ein umweltbewusster Lebensstil und Nachhaltigkeit sind mittlerweile ein großes und wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Neben der Einkaufsmöglichkeit für Unverpacktes, soll der Laden auch Anlaufstelle für alle Interessierten sein. Das Team von Tante Olga ist überzeugt davon, dass man gemeinsam etwas verändern kann und möchte einen Ort schaffen, an dem jeder mit Fragen und Anregungen zum Thema Müllvermeidung und Nachhaltigkeit im Alltag willkommen ist. Ihr Wunsch ist, dass es für alle normal und selbstverständlich wird, wieder umweltfreundlich und bewusst einkaufen zu können. Wie damals bei Tante Emma – heute bei Tante Olga.

