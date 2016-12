Kochen mit Karla

Zutaten

1 Banane

2 EL Honig

2 Becher Naturjoghurt (200 g)

100 g Erdbeeren

100 g Heidelbeeren

Zubereitung

Banane schälen.

Erdbeeren und Heidelbeeren waschen, bei den Erdbeeren das Grün entfernen.

Das Obst in Stücke schneiden und in den Mixer füllen.

Zwei Esslöffel Honig dazugeben und zusammen pürrieren.



Zum Schluss den Joghurt und das Fruchtmus in eine Schüssel füllen, bis eine homogene Masse entsteht.



In einer Schüssel für ca. drei Stunden ins Eisfach stellen. Dabei alle 30 Min. herausnehmen und durchrühren, sonst wird er zu fest.

Du kannst den Frozen Joghurt später noch mit frischen Beeren garnieren.