Schon mal vom „Rebound-Effekt" bezüglich des Themas Umweltschutz gehört? Damit ist gemeint, dass nicht jede Effizienzmaßnahme automatisch eine positive Auswirkung auf das Klima hat. Kauft eine Familie zum Beispiel ein neues, Sprit sparendes Auto, wird es in der Regel viel häufiger eingesetzt, „weil es ja so sparsam ist". Der Vorher-Nachher-Vergleich des Verbrauchs ist dann fast gleich.

Kostenlose Kurse im Mai

Diese und andere interessanten Zusammenhänge lernen Grundschulkinder in dem neuen Projekt „Klimabildung+" des umweltpädagogischen Zentrums „NaturGut Ophoven" in Leverkusen. „Wir sind sehr froh, dass der KlimaKreis Köln dieses Projekt finanziert", sagt Marianne Ackermann, Vorsitzende des NaturGuts. Neben der Unterrichtseinheit zum Rebound-Effekt warten Infos zu den Themen Müll, Ernährung, Mobilität und Konsum. An zehn Schulklassen wurde das Projekt im vergangenen Jahr erfolgreich getestet. Grundschulen können sich ab sofort für einen der kostenlosen Kurse im Mai anmelden.

Achtung: Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Klassen begrenzt. Deshalb schnell zugreifen!

Anja Tischer, Februar 2016