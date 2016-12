Klettern macht stark

Lennart ist das erste Mal am Seil geklettert, als er gerade einmal drei Jahre alt war. Er hatte seinen Vater beobachtet, Jonathan Baker, 39 Jahre alt und hauptberuflich Tontechniker. Lennart ist inzwischen fast sieben Jahre alt, begeistert sich aber immer noch für das Klettern. „Es macht ihm großen Spaß und es ist auch eine tolle Sache für die Eltern, wenn die Kinder sich für denselben Sport begeistern können“, erzählt Jonathan Baker, der nebenberuflich Interessierte in einer Kletterhalle in Köln-Chorweiler instruiert. „Wenn er Lust hat, kommt er mit in die Halle. Wir waren auch schon mit der ganzen Familie zum Kletterurlaub in Frankreich. Bewegung ist einfach immer gut.“

Klettern auf Augenhöhe

Auch der 49-jährige Familienvater Matthias Kromer findet es großartig, wie begeistert sein Sohn Leo von der Sportart ist. Die beiden klettern seit drei Jahren zusammen und obwohl Kromer schon 20 Jahre Kletter-Erfahrung hat, kann sich der Achtjährige mit ihm auf Augenhöhe unterhalten. „Beim Klettern stellen sich am Anfang schnell Erfolge ein, und Leo war so begeistert und talentiert, dass wir jetzt schon auf einer gemeinsamen Leistungsebene sind“, erzählt Kromer, der an einem Düsseldorfer Berufskolleg Sport und Sozialpädagogik unterrichtet. Angetan berichtet er über ein Kletterwochenende des Deutschen Alpenvereins im letzten Jahr, das für Vater und Sohn der bisherige Höhepunkt beim Klettern war. Die beiden haben eine sachkundige Anleitung bekommen und konnten eine mehrstündige Tour mitgehen, die sie ohne Hilfe vermutlich nicht geschafft hätten.

Das macht stark – nicht nur körperlich. „Klettern hilft Leo in seinem Selbstkonzept“, bestätigt Kromer. „Es macht ihm klar, dass man durch Üben besser wird und Willensstärke zum Ziel führt. Leo kann auch mit Angst sehr gut umgehen, er verfällt nicht in Panik, wenn er mal nicht weiterweiß, sondern findet konstruktive Lösungen. Und dann ist da natürlich noch die Naturerfahrung, man ist draußen an der frischen Luft, nutzt die Zeit nach dem Klettern vielleicht noch für ein gemeinsames Picknick – das ist nicht nur toll für die Kinder, sondern auch für die Eltern.“



Kletterurlaube für Familien werden nicht nur deshalb immer beliebter. Vielseitige Angebote gibt es beispielsweise vom Deutschen Alpenverein oder dem Deutschen Jugendherbergswerk. Dabei geht es nicht nur ums Indoor-Klettern an der Wand, sondern auch outdoor in Hochseilgärten oder am Fels. Wer es erst einmal ausprobieren möchte: Im Frühjahr öffnen auch die Kletterwälder der Region wieder ihre Tore oder besser: Wipfel. Nach den kalten und nassen Monaten zieht es viele Kletter-Begeisterte dann wieder nach draußen, in die freie Natur.

Steffen Kutzner