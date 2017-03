Kleine Retter: Schnelle Hilfe im Notfall

Was tun bei Augen­verletzungen, Verbrennungen, Brüchen, Insektenbiss, Kreis­laufkollaps oder Schlag­anfall? Der kleine Retter ist eine Anleitung zur ersten Hilfe. Einfache und verständliche Illustrationen erklären, was in kritischen Situationen zu tun ist. So sind alle Informationen für medizi­nische Laien auf den ersten Blick nachvollzieh­bar.

Drei Bände die Leben retten können



In drei Bänden wird ein umfassender Überblick über lebensrettende Maßnahmen in verschiedenen Situation vermittelt. Der Band Erste Hilfe im Straßenverkehr beinhaltet Anleitungen zur stabilen Seiten­lage, Herz­massage und Druck­verband. Erste Hilfe auf Reisen gibt Infos zu Magen-Darm-Infekten, Sonnen­schutz und giftigen Tieren und Erste Hilfe bei Kindern erklärt, was bei Vergiftung, Verbrennungen oder einem Elektrounfall zu tun ist.

So ist man im Ernstfall bestens vorbereitet und kann helfen, ehe professionelle Retter zur Stelle sind.

Die Auto­rin Dr. Jessica Braun ist Allgemein­ärztin und Notfall­medizinerin. Sie hat diese Bücher zusammen mit dem Autor Marcus von Jordan geschrieben.

Stiftung Warentest, März 2017