Klassenfahrten mit Englisch-Coach

Schüler fiebern mehrtägigen Klassenfahren oft monatelang entgegen und sind dann für Neues oft viel aufgeschlossener als im Schulalltag. Bildungsanbieter Berlitz bietet ab sofort bundesweit Englisch- und Französisch-Arrangements an, bei denen die Schüler unterwegs zusätzlich von Muttersprachlern aus England, den USA oder Frankreich unterrichtet und betreut werden. Die Klasse kann wählen, ob beispielsweise während einer Städterallye in der Fremdsprache parliert werden soll oder zu einem von den Schülern gewählten Thema in der Unterkunft.

Lernen mit Spaß

Berlitz-Programm-Leiterin Katrin Reißig hat mehrere Module zusammengestellt, die sich individuell zur Klassenfahrt buchen lassen, beispielsweise Projektthemen, wie Internet und neue Medien, Talentshow oder ein buntes Sport- und Spaßprogramm in der Fremdsprache. „Die Schüler haben so die Chance, in einem anregenden Lernumfeld authentische Sprecherfahrungen zu sammeln. Die Lehrer dürfen – ganz nach Gusto – bei den Workshops mitwirken oder sich einfach von der Berlitz-Methode inspirieren lassen.“ Mit Kind- und jugendgerechten Themen soll zum Mitmachen motoviert und das Gemeinschaftsgefühl der Klasse gestärkt werden. „Durch die Unterhaltung in der Fremdsprache und dem Spaß an den Projekten stellt sich der Lernerfolg von selbst ein“, ist Reißig überzeugt.

Quelle: berlitz.de, März 2015