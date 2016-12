Kita-Streik: Hilfe zur Selbsthilfe

Bereits seit drei Wochen streiken in vielen städtischen Kindergärten die Erzieherinnen. Von einer Einigung der beiden Verhandlungsseiten, dem Verband kommunaler Arbeitgeber und den Gewerkschaften, ist bislang nichts bekannt. Deshalb müssen Eltern davon ausgehen, dass auch in der nächsten Woche weiter gestreikt wird.

Hilfe zur Selbsthilfe

Mit einem ungewöhnlichen Beschluss möchte die Stadt Bonn betroffene Eltern nun unterstützen. Eltern können sich ab sofort zusammenschließen und ihre Kinder in leer stehenden Kitas selbst betreuen. Die Betreuung geschieht auf eigene Verantwortung, auch die Organisation der Abläufe ist den Eltern überlassen. Die Stadt stellt lediglich die Räume zur Verfügung und bietet somit Hilfe zur Selbsthilfe.

Ansprechpartner: Kita-Leitung oder Amt

Wer das Angebot nutzen möchte, wendet sich an die Leitung seiner Kindertagesstätte oder an einen Mitarbeiter des Amts für Kinder, Jugend und Familie unter der Telefonnummer 0228 – 77 31 39.

„Wir freuen uns auch, wenn Eltern den Wunsch haben, das verbliebene Personal in den teilweise nicht bestreikten Einrichtungen personell zu unterstützen“, sagt Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch in einer Pressemitteilung der Stadt. Diese Eltern können sich ebenfalls unter der oben genannten Telefonnummer informieren.

Vor allem Alleinerziehende sind existenziell bedroht

Mit dem Beschluss möchte die Stadt Bonn Familien entlasten, in denen der Streik zur existenziellen Bedrohung wird. Einige Elternteile können mangels Betreuungsmöglichkeiten nicht mehr ihren Beruf ausüben, studierende Eltern können zum Teil nicht mehr ihrem Studium nachgehen. Vor allem Alleinerziehende sind betroffen. „Diese Situation ist nicht länger hinnehmbar“, so OB Nimptsch. „Ich erwarte, dass beide Seiten, der Verband kommunaler Arbeitgeber und die Gewerkschaften, an den Verhandlungstisch zurückkehren und konstruktive Gespräche zur Lösung der Tarifauseinandersetzung führen. Die Stadt kann den Konflikt nicht lösen und die Bestrafung von Familien über einen unerträglich langen Arbeitskampf ist kein geeignetes Mittel.“

Auf der Website der Stadt Bonn finden Interessierte einen offenen Brief des Oberbürgermeisters zum Kita-Streik.

Anja Tischer, Mai 2015