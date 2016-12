Kindlicher Sprachverlust

Es kann so schnell passieren. Ein Sturz vom Klettergerüst oder im Straßenverkehr einmal nicht richtig aufgepasst – 270.000 Menschen in Deutschland erleiden pro Jahr eine Schädelhirnverletzung. Knapp die Hälfte ist unter 25 Jahren, fast 13 Prozent haben noch nicht einmal das sechste Lebensjahr erreicht. Je nachdem, welche Region des lebenswichtigen Organs Gehirn betroffen ist, beeinträchtigt die Verletzung das Sprechen und damit verbundene Fähigkeiten wie Verstehen, Schreiben und Lesen.

Für diesen Sprachverlust, im Fachjargon „Aphasie“ genannt, gibt es aber auch noch andere Gründe. Unter den erwachsenen Patienten ist zu 80 Prozent der Schlaganfall die Ursache, ausgelöst durch eine Hirnblutung oder verstopfte Arterie. Bei Kindern ist es meistens das Schädel-Hirn-Trauma durch eine Gewalteinwirkung von außen.

Hinzu kommen Kinder, deren Sprachstörung falsch gedeutet wird

Aber auch Hirnhautentzündungen, Tumore oder Schlaganfälle kommen vor. Mit rund 3000 Fällen pro Jahr erleiden deutlich weniger Kinder eine Aphasie als Erwachsene. Doch wissenschaftlich gesichert ist die Zahl nicht. Experten gehen von mehr Kindern aus, denn es kommen diejenigen hinzu, deren Aphasie irrtümlich für eine Sprachentwicklungsstörung gehalten wird.

Wie gut sprach das Kind vor der Hirnschädigung?

Zum Zeitpunkt des Unfalls oder der Erkrankung befinden sich manche Kinder noch im Spracherwerb, lernen vielleicht bereits Lesen und Schreiben. Und genau das macht die Diagnose einer Aphasie so kompliziert. Gelerntes geht plötzlich verloren und niemand weiß genau, an welchem Punkt der Entwicklung sich die Kinder vor der Hirnverletzung befanden. Werden die Auffälligkeiten nun mit einer Sprachentwicklungsstörung verwechselt, bekommen die Kinder nicht die richtige Behandlung. Deshalb ist eine gründliche Begutachtung durch Fachleute nötig. Ärzte und Logopäden ermitteln mit speziellen Diagnostikmethoden den Ist-Stand und versuchen, Informationen über die Entwicklung vor der Aphasie zu sammeln. Gespräche mit Eltern sowie Lehrern oder Erziehern und ein Blick in die Schulhefte können hier Aufschluss geben. Nur auf dieser Grundlage ist eine bestmögliche Behandlung möglich.

Anja Tischer, März 2015

