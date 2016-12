Kindliche Sehfehler

Weitsichtigkeit

Erwachsene mit Weitsichtigkeit sehen in der Ferne besser als in der Nähe. Kinder sind häufig weitsichtig, haben aber eine sehr elastische Augenlinse und können den Sehfehler damit gut ausgleichen. In der Regel verwächst sich die Weitsichtigkeit bis zur Einschulung. Trotzdem sollte mit den Kindern ein Augenarzt aufgesucht werden. Falls die Augen unterschiedlich stark betroffen sind oder der Sehfehler besonders ausgeprägt ist, benötigen sie nämlich eine Brille.

Kurzsichtigkeit

Kurzsichtige Kinder sehen in der Nähe besser als in der Ferne. Unter Kleinkindern gehört die Kurzsichtigkeit mit fünf Prozent zu den seltenen Fehlsichtigkeiten. In der Schulzeit wird der Sehfehler jedoch immer häufiger unter Kindern beobachtet. Kurzsichtige Kinder können Texte an der Tafel schlecht oder gar nicht erkennen. Ohne Brille sind sie nicht nur in der Schule benachteiligt, sondern im Straßenverkehr sogar auch noch gefährdet.

Hornhautverkrümmung

Verkrümmung der Hornhaut führen zu Sehstörungen. Einfallende Lichtstrahlen können nicht in einem Punkt gebündelt werden, wodurch Gegenstände unscharf und verzerrt abgebildet werden. Eine Brille gleicht die Fehlsichtigkeit aus.

Schielen

Beim Schielen handelt es sich um eine Fehlstellung der Augen zueinander – sie schauen nicht in die gleiche Richtung. In der Folge arbeiten die Augen nicht richtig miteinander, was das räumliche Sehen beeinträchtigt. Auf dem abweichenden Auge sehen die Kinder mit der Zeit schlechter. Schielen ist behandelbar: Mit einer Brille und durch das zeitweise Abkleben eines Auges lässt sich die Fehlstellung im Kindesalter korrigieren.

Anja Tischer, September 2015