Kinderwagenkino

In Schweden ist es bereits normal, dass junge Eltern mit ihren Babys zusammen ins Kino gehen können. Es ist medizinisch erforscht worden, dass es den Babys unter einem Jahr nicht schadet.

Dafür ist der Kinosaal im Cineova heller beleuchtet, die Lautstärke reguliert und es gibt dort eine Wickelmöglichkeit. Die Babys können im Kinderwagen oder auf einer Decke auf dem Boden liegen. Die Dezembervorstellung kam so gut an, dass ab sofort einmal im Monat ein Kinovormittag für Eltern stattfindet. „Kinderwagen Kino" anbietet. Nun soll dies auch in Köln realisiert werden. So wird am 13. Januar um 11 Uhr der Film „Carol" im babygerechten Ambiente aufgeführt.

Wenn ihr Lust auf das „Babykino" habt, müsst ihr eine kurze E-Mail schreiben an: kiwaki-koeln@web.de. an

Golrokh Esmaili, Januar 2016