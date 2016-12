Kinderuni: Smartphones und Nachhaltigkeit

Ein Leben ohne Internet und Smartphone, wie war das im Mittelalter? Wie lassen sich aus Pflanzen Baustoffe herstellen? Wie sieht unsere Erde aus dem All betrachtet aus? Diese und weitere Fragen werden bei der Kinderuni Bonn beantwortet. Am 9. Januar beginnt der neue Vorlesungsreigen für acht- bis dreizehnjährige Nachwuchsstudierende.

Kinderstudium mit Diplom



Die Veranstaltungen finden jeweils montags im Wolfgang-Paul-Hörsaal, Kreuzbergweg 28 statt. Beginn ist um 17.15 Uhr, Ende um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. An den Vorlesungen können so viele Kinderstudis teilnehmen, wie Sitzplätze vorhanden sind. Wer insgesamt im vergangenen Sommer- und dem aktuellen Wintersemester mindestens zehn Vorlesungen besucht hat, bekommt am 20. Februar das offizielle Kinderuni-Diplom. Die Vorlesungsreihe wird von der Zeitschrift GEOlino und der Dr. Hans Riegel-Stiftung unterstützt.

Programm

Montag, 9. Januar 2017

Ohne Internet und Smartphone - wie lebten und lernten Kinder im Mittelalter?

Prof. Dr. Andrea Stieldorf, Abteilung für Historische Hilfswissenschaften und Archivkunde

Montag, 16. Januar 2017

Verpackung, Baustoffe, Substrate - Nachhaltige Produkte aus natürlichen Rohstoffen.

Prof. Dr. Ralf Pude, Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz



Montag, 23. Januar 2017

Kinder-Gedichte.

Privatdozent Dr. Ludger Scherer, Abteilung für Romanistik



Montag, 30. Januar 2017

Was ist Kunst? Oder wie kommt 'das Lächeln an den Fuß der Leiter'?

Prof. Dr. Anne-Marie Bonnet, Kunsthistorisches Institut



Montag, 6. Februar 2017

Auf der Suche nach dem richtigen Puzzleteil: wie Medikamente entstehen.

Prof. Dr. Matthias Geyer, Institut für angeborene Immunität



Montag, 13. Februar 2017

Der blaue Punkt unter der Lupe - Unsere Erde aus dem All erkundet.

Dr. Andreas Rienow, Geographisches Institut



Montag, 20. Februar 2017

Feierliche Verleihung der Kinderuni-Diplome